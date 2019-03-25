VDS сервер с панелью по цене жвачки! От 1,97р. в день.

Отправлено 25 Март 2019 - 08:37

Самая-самая низкая цена на аренду VDS/VPS в СНГ ( почти бесплатно) /( реально самый дешевый VPS/VDS на рынке )

Бесплатная панель управления.

Множество тарифных планов и операционных систем, включая windows. Самый младший тарифный план из которых начинается от 1,97р. в день.

Подходит для сайтов, forex советников и игровые сервера, размещения ПО и многое другое-) Есть отдельные тарифы под 1c bitrix.

И приятный бонус. На блоге вы найдете специальную ссылку, зарегистрировавшись по которой вы получите скидку 50% на первый месяц.

Вы еще думаете?) Вот ссылка с подробным описанием тарифов и преимуществ + скидочная ссылка

ВНИМАНИЕ! В статье не реф. ссылка, а ссылка данная администрацией хостинга для получения скидки 50% на первый месяц использования.

С ней самый дешевый сервер обойдется вам в 0.97р. в день!!)) считайте халявный бесплатный VPS/VDS.