VDS сервер с панелью по цене жвачки! От 1,97р. в день.

Самая-самая низкая цена на аренду VDS/VPS в СНГ ( почти бесплатно) /( реально самый дешевый VPS/VDS на рынке )
Бесплатная панель управления.
Множество тарифных планов и операционных систем, включая windows. Самый младший тарифный план из которых начинается от 1,97р. в день.
Подходит для сайтов, forex советников и игровые сервера, размещения ПО и многое другое-) Есть отдельные тарифы под 1c bitrix.
И приятный бонус. На блоге вы найдете специальную ссылку, зарегистрировавшись по которой вы получите скидку 50% на первый месяц.
Вы еще думаете?) Вот ссылка с подробным описанием тарифов и преимуществ + скидочная ссылка
ВНИМАНИЕ! В статье не реф. ссылка, а ссылка данная администрацией хостинга для получения скидки 50% на первый месяц использования.
С ней самый дешевый сервер обойдется вам в 0.97р. в день!!)) считайте халявный бесплатный VPS/VDS.