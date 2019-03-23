Зарабатывай на Американской онлайн - клинике Weed25

Отправлено Сегодня, 07:43

Американская онлайн-клиника Weed25 предлагает партнёрскую программу для всех вебмастеров с качественным трафиком, независимо от их месторасположения и страны резиденции.

Приводите клиентов и получайте до 30% от их затрат! Клиника абсолютно легальна, в настоящее время она работает на территории штатов Невада и Калифорния, и в 2019 году будут получены лицензии на медицинскую деятельность на территории и других штатов. Weed25 предлагает клиентам рецепты в бумажной или электронной форме, а также рецепты с правом выращивания и на пластиковой карте. Телемедицина в США очень популярна, а клиника пользуется доверием клиентов и обладает хорошей репутацией. Кроме того, в Лос-Анжелесе расположено два оффлайн-офиса Weed25

Преимущества партнёрской программы

• Прогрессивная шкала ставок, от 10 до 30%.

• Средний чек — 60$.

• В среднем один партнёр поставляет от 80 до 150 заявок ежедневно, что обеспечивает дневной доход порядка 1000$.

• Активно расширяющееся гео.

• Колл-центр клиники работает 24/7, обрабатывая поступающие от клиентов заявки в среднем в течение 15 минут. Ни один лид не пропадёт!

• Средняя конверсия — 87%.

• Еженедельные выплаты без минимальной суммы для вывода.

• Подробная realtime-статистика.

• Огромное количество детально проработанных и протестированных промо-материалов.

• За каждым партнёром закрепляется русскоговорящий персональный менеджер, оказывающий поддержку по всем вопросам и доступный 24/7.

Выплаты

Вывод заработка осуществляется в автоматическом режиме каждую неделю, без какой-либо минималки. Если вы привели хотя бы одного клиента, комиссия за него будет выплачена. По желанию партнёра вывод средств возможен на банковскую карту, PayPal или электронный кошелёк в одной из популярных платёжных систем.