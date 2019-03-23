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Зарабатывай на Американской онлайн - клинике Weed25

Автор темы Weed25Clinic, Сегодня, 07:43

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#1 Weed25Clinic

Weed25Clinic

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Отправлено Сегодня, 07:43

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Американская онлайн-клиника Weed25 предлагает партнёрскую программу для всех вебмастеров с качественным трафиком, независимо от их месторасположения и страны резиденции. 
Приводите клиентов и получайте до 30% от их затрат! Клиника абсолютно легальна, в настоящее время она работает на территории штатов Невада и Калифорния, и в 2019 году будут получены лицензии на медицинскую деятельность на территории и других штатов. Weed25 предлагает клиентам рецепты в бумажной или электронной форме, а также рецепты с правом выращивания и на пластиковой карте. Телемедицина в США очень популярна, а клиника пользуется доверием клиентов и обладает хорошей репутацией. Кроме того, в Лос-Анжелесе расположено два оффлайн-офиса Weed25.
 
Преимущества партнёрской программы
 
Прогрессивная шкала ставок, от 10 до 30%.
 
Средний чек — 60$.
 
В среднем один партнёр поставляет от 80 до 150 заявок ежедневно, что обеспечивает дневной доход порядка 1000$.
 
Активно расширяющееся гео.
 
Колл-центр клиники работает 24/7, обрабатывая поступающие от клиентов заявки в среднем в течение 15 минут. Ни один лид не пропадёт!
 
Средняя конверсия — 87%.
 
Еженедельные выплаты без минимальной суммы для вывода.
 
Подробная realtime-статистика.
 
Огромное количество детально проработанных и протестированных промо-материалов.
 
За каждым партнёром закрепляется русскоговорящий персональный менеджер, оказывающий поддержку по всем вопросам и доступный 24/7.
 
Выплаты
 
Вывод заработка осуществляется в автоматическом режиме каждую неделю, без какой-либо минималки. Если вы привели хотя бы одного клиента, комиссия за него будет выплачена. По желанию партнёра вывод средств возможен на банковскую карту, PayPal или электронный кошелёк в одной из популярных платёжных систем.

 


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