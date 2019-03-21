Схема 1000-3000 и выше руб. в сутки с Ютюба на дейтинге | Версия 2.0

Отправлено Сегодня, 07:52

Доброго времени суток дорогие форумчане!

Вот и вышла новая версия мануала по трафику из Ютюба 2.0 !

Прежде чем продолжить читать дальше , внимательно изучите описание предыдущей версии « Схема заработка с Ютюба от 1000 руб. в сутки с быстрым стартом | Версия 1.0 » по ссылке:

forum-seo.net/showthread.php?t=21408 (для незарегистрированных)

Там описано все в мельчайших деталях о содержании мануала 1.0. Тех. описание по настройкам Ютюба и ответы на популярные вопросы. Здесь я не стал писать это все заново, так как многое уже описано там.

Здесь я вам расскажу что изменилось в 2.0 версии, что обновилось и что дополнилось.

2.0 версия.

Эта схема продолжает линейку схем по извлечению трафика из Ютюба, только на этот раз конвертировать трафик мы будем на дейтинг партнерке.

Преимущество этой партнерской программы в следующем, оплата партнерской программой производится за бесплатную регистрацию пользователями Ютюба на их сайте дейтинг знакомств. Регистрация очень проста и не требует подтверждения по e-mail и по номеру телефона.

После регистрации, средства сразу же зачисляются на ваш счет в партнерке.

Преимущество партнерской программы в том, что оплата за регистрации партнеру идет не за счет дальнейших пополнений и транзакций внутри сайта (покупкой пользователем платных услуг, оплат VIP и других сервисов), а благодаря доходу с продажи рекламных мест под банеры находящиеся на сайте.

x )Что касается перенаправления: юзеров из своего Ютюб-канала на платник дейтинг партнерки, здесь смысл схожий, но подается уже гораздо более эксклюзивный материал и он другой, очень интелектуально подкован. Здесь уже другой уровень.

x )По поводу содержания мануала: используется материал из 1.0 версии и широко дополняется 2.0 версией. Поэтому совокупный информативный объем стал шире.

x )Добавлены: некоторые новшества по обходу фильтров Ютюба. Актуальны старые и добавлены новые.

x )Конкуренция: теперь используется полностью весь RU Ютюб и любые тематики для привлечения трафика на канал. Вообще любые. Поэтому возможности и объемы снятия трафика неограничены. И это только по RU направлению!

А партнерка принимает 43 страны, можно переработать схему под любую из стран. Об этом я сделаю выпуск позднее.

x )Необходимые рабочие компоненты: теперь гораздо проще сгенерировать. Вообще не составит труда и никакой рутины.

x )Дополнительно: привожу пример альтернативной настройки схемы, для самых привередливых мастеров. А так же кое что из "вкусностей" связанное с профессиональной озвучкой.

x )Статистика: при тех же самых временных затратах как и в 1.0 версии (читайте внимательно описание 1.0 версии) в среднем 1000-3000 руб+ в сутки. Самое главное, возможна полная автоматизация например зенкой.

x )Ответ на вопрос который иногда мне задают:

"Почему продаешь схему если можешь сам по тихому зарабатывать"

Если сказать образно, я не продаю станок для печатания денег, я продаю инструкцию как его собрать. Удастся это только терпеливым и тем кто будет следовать инструкции. За кнопкой-"БАБЛО" не ко мне.

x )Затраты: снизились, теперь они составляют менее 250 руб.

x )Свет схемы: Белый до блеска.

x )В комплекте: 1.0 версия и 2.0 версия. Будут дальнейшие обновления.

Стоимость 4000 руб.

Контакты для связи:

telegram: @almiranis

email: almiranis@yandex.ru

icq: 708995764