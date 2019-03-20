Программа Глобалслот для залов игровых автоматов

Отправлено Сегодня, 20:26

Сервисная программа для залов игровых автоматов обеспечивает работу оборудования, а также используется для отслеживания событий, происходящих на нем. Она является основой игровых приложений, то есть софта, который поддерживает графику, звуковое сопровождение и команды игроков.



Среди разнообразия игровых платформ можно выделить одну из самых популярных - Global Slots, подключить которую можно на http://onfirepay.org/.



Какие преимущества имеет эта программа игровых автоматов для интернет-клубов:

- список игр постоянно обновляется (Видео Слоты, Покер, БлекДжек, Рулетка, Кости, Кено и многие другие, производителями которых являются Россия, Австрия и США);

- удобный в пользовании интерфейс;

- отличная математика и графика, что соответствует реальным игровым аппаратам;

- многоуровневая регуляция ДжекПота;

- гибкая система управления игровыми процессами;

- самостоятельная настройка суммы возврата проигранных денег игроку (0-50 %);

- формирование статистических данных;

- возможность играть на стандартных ПК, на мониторе Touch Screen, на терминалах при подключении клавиатуры;

- абсолютная легальность программного обеспечения.





Программное обеспечение игровых автоматов для интернет-клубов Глобалслот отличается удобством и простотой использования, что положительно отображается на привлечении новых клиентов. Этот софт обеспечивает полную автоматизацию игрового процесса. С его помощью осуществляется сбор информации посредством регулярной записи показаний счетчиков автоматов. В результате формируется отчетность о работе игровых залов, отслеживается тенденция увеличения или уменьшения прибыли. Владелец интернет-клуба регулярно получать и анализировать статистику, настраивать размер максимальных выигрышей, регулировать процент возврата средств клиентам, а также устанавливать набор деноминаций. Также здесь есть возможность установить ограниченный доступ сотрудников (кассиров и администраторов) к разным функциям. Для этого в соответствующем разделе управления необходимо отметить галочками выбранные разрешения.



Подключить игровую платформу можно без привлечения специалистов. Таким образом, уже в скором времени владелец интернет-клуба получит гарантированную прибыль. Этому также способствуют гибкие проценты сотрудничества, величина которых зависит от эффективности работы игорного заведения.