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Adbid - CPA сеть, широкий выбор офферов, стабильные выплаты

Автор темы AdBid, Сегодня, 15:13

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#1 AdBid

AdBid

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:13

Что может быть лучше, чем сочетание выгодных и прозрачных условий работы, заботы о партнёрах и увесистой пачки конвертящих офферов? 
 
В Adbid.biz всё это есть, вебмастера находят и дальше пошло норм, находят не только всестороннюю поддержку, но и по-настоящему европейский подход к работе, обходительный и профессиональный. Никаких задержек с выплатами, никакого шейва — мы работаем по-честному.
 
Преимущества Adbid.biz
 
Множество эксклюзивных офферов с отличным конвертом и высокими ставками.
 
Отсутствие холда. Партнёры получают вознаграждение за лиды.
 
Быстрое подключение новых офферов по запросу, в течение нескольких дней. Просто напишите в саппорт!
 
Дружелюбная, квалифицированная и неизменно лояльная техподдержка 24/7.
 
Выплаты два раза в неделю. Для проверенных партнёров возможен индивидуальный график выплат по согласованию.
 
Возможность получить бюджет на оборот. Если вы успешно работаете, но у вас нет финансов для масштабирования, напишите нам, и мы постараемся выделить вам необходимый для работы бюджет.
 
Нереально огромный охват. Добавляем офферы по всем гео и всем вертикалям без исключения!
 
Выплаты Adbid.biz
 
В CPA-сети Adbid вознаграждение выплачивается дважды в неделю, без задержек и холдов. 
 
Приводите много качественного трафика? Мы с удовольствием пойдём навстречу и предоставим вам досрочные выплаты. 
 
Выводить деньги можно на кошельки во всех популярных платёжных системах.

 


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