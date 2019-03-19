Аяз Шабутдинов ("Like Центр"): нужны реальные отзывы

Отправлено Сегодня, 13:58

Прошу прощения, если такая тема уже была. Поиск мучила долго, но ничего похожего не нашла.

Меня интересует реальный опыт работы с данным человеком. Насколько продуктивно то, что он предлагает, и насколько правдиво всё, что обещает? В Интернете либо сплошные охи-вздохи по типу "ты - наш кумир, ты - самый крутой, ты - лучше всех" (это из положительного), а по отрицательному - хватает, в общем, раскладок с реальными цифрами убытков.

Интерес у меня, честно скажу, личный. Есть подозрение, что мой родственник вложил в данного товарища приличную сумму денег и в настоящий момент занят тем, что ищет, у кого бы ещё стрельнуть финансы, чтобы вложить опять...