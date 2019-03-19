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Создам проект и напишу отзыв на любой бирже фриланса (Upwork, Fl etc.)

Автор темы Diarfaton, Сегодня, 11:10

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#1 Diarfaton

Diarfaton

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:10

Сейчас на биржах фриланса очень трудно получить первый проект. Даже если у вас большой опыт, но вы новичок без отзывов на бирже - то ваш запрос легко затеряется среди тех, кто уже наработал себе рейтинг. Я решила предложить помощь, так как думаю, что многим будет актуально. У меня есть рабочий аккаунт заказчика, я создам проект, выберу вас исполнителем и оставлю вам развёрнутый положительный отзыв, с перечислением всех ваших преимуществ. Для связи пишите в Телеграм @diarfaton или marinamathersmm@gmail.com
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