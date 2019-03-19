Ручной профильный прогон по трастовым сайтам и форумам

Отправлено Сегодня, 11:03

Здравствуйте, меня зовут Сергeй! Хочу предложить к вашему вниманию услугу по прогону сайта по трастовых форумам. Ссылки проставляются в профилях на форумах и сайтах. Базу отбирал самостоятельно. Постоянно обновляют.

Все ссылки безанкорные (по требованию могу разместить и анкорные, но не на всех форумах можно анкорные размещать), открыты для индексации, не заспамлены и имеют высокие показатели ИКС и траста. Прогон делается вручную.

Пишу небольшой околоссылочный текст до 500 символов. Некоторые форумы не дают поставить большой текст, в некоторых вообще нельзя ставить, но таких очень мало. По желанию можно предоставить свой.

Также на некоторых площадках нельзя проставлять ссылки с https протоколом, поэтому будет проставлено с http.

Что дает профильный прогон по трастовым сайтам?

• Увеличение показателей ИКС.

• Разбавление ссылочной массы безанкорными ссылками.

• Поднятие посещаемости (Рост позиций сайта в поисковых системах).

• Увеличение траста сайта.

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ТАРИФЫ:

Прогон по 60 трастовым профилям: 350р.

Прогон по 120 трастовым профилям: 700р.

Прогон по 180 трастовым профилям: 1000р.

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Немного о базе:

• Ссылки и профили не удаляются администрацией. Максимум 3-4 ссылки могут удалить. Если удаляют, произвожу замену.

• Минимальный ИКС – 100, максимальный - 41 000

• Спам по CheckTrust – не более 12.

• Траст по CheckTrust: Минимальный – 20, максимальный – 100.

• Ссылки открыты для индексации.

• Довольно быстро залетают в индекс.

• Только русскоязычные площадки.

• Тематика сайтов самая разная.

Вот результат проверки по CheckTrush:

Что требуется для прогона:

1. Адрес страницы, либо нескольких страниц для прогона.

2. Несколько ключевых слов.

3. Если хотите, можете прислать свой околоссылочный текст.

Оплату принимаю на только на Qiwi кошелек в данный момент.

Контакты для связи:

• Skype: st1myl-es

• Почта: longer22gi@gmail.com

В сети практически всегда.

Заказ выполняется от 1 до 5 дней (1 день даю простояться аккаунтам).