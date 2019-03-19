Ручной профильный прогон по трастовым сайтам и форумам

Здравствуйте, меня зовут Сергeй! Хочу предложить к вашему вниманию услугу по прогону сайта по трастовых форумам. Ссылки проставляются в профилях на форумах и сайтах. Базу отбирал самостоятельно. Постоянно обновляют.
Все ссылки безанкорные (по требованию могу разместить и анкорные, но не на всех форумах можно анкорные размещать), открыты для индексации, не заспамлены и имеют высокие показатели ИКС и траста. Прогон делается вручную.
Пишу небольшой околоссылочный текст до 500 символов. Некоторые форумы не дают поставить большой текст, в некоторых вообще нельзя ставить, но таких очень мало. По желанию можно предоставить свой.
Также на некоторых площадках нельзя проставлять ссылки с https протоколом, поэтому будет проставлено с http.
Что дает профильный прогон по трастовым сайтам?
• Увеличение показателей ИКС.
• Разбавление ссылочной массы безанкорными ссылками.
• Поднятие посещаемости (Рост позиций сайта в поисковых системах).
• Увеличение траста сайта.
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ТАРИФЫ:
Прогон по 60 трастовым профилям: 350р.
Прогон по 120 трастовым профилям: 700р.
Прогон по 180 трастовым профилям: 1000р.
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Немного о базе:
• Ссылки и профили не удаляются администрацией. Максимум 3-4 ссылки могут удалить. Если удаляют, произвожу замену.
• Минимальный ИКС – 100, максимальный - 41 000
• Спам по CheckTrust – не более 12.
• Траст по CheckTrust: Минимальный – 20, максимальный – 100.
• Ссылки открыты для индексации.
• Довольно быстро залетают в индекс.
• Только русскоязычные площадки.
• Тематика сайтов самая разная.
Вот результат проверки по CheckTrush:
Что требуется для прогона:
1. Адрес страницы, либо нескольких страниц для прогона.
2. Несколько ключевых слов.
3. Если хотите, можете прислать свой околоссылочный текст.
Оплату принимаю на только на Qiwi кошелек в данный момент.
Контакты для связи:
• Телеграмм: https://t.me/sergeyROU (@sergeyROU)
• Skype: st1myl-es
• Почта: longer22gi@gmail.com
• Заказ через КВОРК: ПЕРЕЙТИ
В сети практически всегда.
Заказ выполняется от 1 до 5 дней (1 день даю простояться аккаунтам).
Отзывы на Kwork.ru: https://kwork.ru/user/mishakowach (Здесь тоже можете заказ cделать, пишите в ЛС на Kwork перед заказом).