VKClient - программа для рассылки, продвижения и заработка вконтакте

VKClient - программа для заработка и раскрутки вконтакте. Рассылка сообщений, парсер групп и пользователей, автоответчик, первонах, чистка и заполнение страниц, менеджер аккаунтов для переписки
Рассылка вконтакте - очень действенный способ для продвижения своих товаров и услуг, раскрутки групп и привлечения новых клиентов. Программа VKClient содержит в себе весь необходимый для этого набор функций. Соберите целевые группы и участников сообществ с помощью парсера, выполните рассылку по стенам и комментариям групп, настройте первонах, чтобы вашу рекламу увидело максимальное число пользователей. Встроенный инвайтер поможет раскрутить группу с помощью рассылки приглашений вашим друзьям или друзьям ваших актив аккаунтов. Комментирование и лайкинг постов и аватарок пользователей просто не сможет не обратить внимание на вашу страницу. Чистите и заполняйте аккаунты, размещайте на стене свои офферы/сайты/партнерки, рассылайте личные сообщения или создавайте беседы, ставьте лайки пользователям, потом ведите с ними переписку прямо из программы и закрепляйте результат. Если вам лень переписываться, то настройте автоответчик и отправляйте собеседников на свои ресурсы напрямую. В боте есть максимальное число необходимых функций для добычи трафика вконтакте.
Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/vkclient
— Рассылка в личные сообщения с возможностью использовать имя получателя
— Рассылка по беседам: создание, отправка, выход, удаление беседы у отправителя
— Рассылка по друзьям с критериями: онлайн, пол, возраст. Можно использовать имя получателя при обращении, заменяя его на уменьшительно-ласкательное по собственному словарю, что вызовет больше доверия (допускается использование нескольких вариантов для одного имени)
— Лайкинг аватарок и постов пользователей
— Комментирование аватарок и постов пользователей
— Добавление в друзья
— Вступление в группы
— Лайкинг записей в группах
— Репостинг из групп
— Комментирование постов и видеозаписей в группах
— Функция первонаха
— Рассылка на стены групп с возможностью добавления изображения
— Инвайтер друзей в группы с критериями пол и возраст
— Размещение постов на стене аккаунта
— Ведение диалогов с вложениями
— Автоответчик по ключевым словам и фильтром по полу
— Удаление сообщений после отправки
— Прием заявок в друзья
— Заполнение аккаунтов: подписка на сообщества, добавление видео, аудио, репосты, изменение города, статуса, аватарки, даты рождения, смена паролей
— Чистка аккаунтов: стена и фотографии
— Перепривязка сообщений с заблокированных аккаунтов
— Режим имитации активности человека: скроллинг новостей, переходы из ленты в паблики, на страницы друзей, рандомные лайки и репосты, лайки аватарок, написание сообщений. Отлично подойдет, если у вас есть авторег/ретрив аккаунты либо аккаунты, которыми давно не пользовались
— Парсер групп из поиска
— Парсер пользователей из групп
— Парсер пользователей, лайкнувших запись
— Парсер друзей
— Поддержка прокси, юзер агентов
— Учет дубликатов
— Проверка ссылок на бан вконтакте
— Возможность начать работу по заданному времени
— Возможность использовать собственное приложение для получения токена
— Поддержка рандомизации текста
— Создание отчета о работе
— Во всех режимах есть имитация набора текста
Цена: 800 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Другие мои программы для рассылки и продвижения в социальных сетях и на досках объявлений https://devorigin.ru/
Сообщение отредактировал JavaDeveloper: Сегодня, 09:29