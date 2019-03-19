VKClient - программа для рассылки, продвижения и заработка вконтакте

Отправлено Сегодня, 09:28

VKClient - программа для заработка и раскрутки вконтакте. Рассылка сообщений, парсер групп и пользователей, автоответчик, первонах, чистка и заполнение страниц, менеджер аккаунтов для переписки

Рассылка вконтакте - очень действенный способ для продвижения своих товаров и услуг, раскрутки групп и привлечения новых клиентов. Программа VKClient содержит в себе весь необходимый для этого набор функций. Соберите целевые группы и участников сообществ с помощью парсера, выполните рассылку по стенам и комментариям групп, настройте первонах, чтобы вашу рекламу увидело максимальное число пользователей. Встроенный инвайтер поможет раскрутить группу с помощью рассылки приглашений вашим друзьям или друзьям ваших актив аккаунтов. Комментирование и лайкинг постов и аватарок пользователей просто не сможет не обратить внимание на вашу страницу. Чистите и заполняйте аккаунты, размещайте на стене свои офферы/сайты/партнерки, рассылайте личные сообщения или создавайте беседы, ставьте лайки пользователям, потом ведите с ними переписку прямо из программы и закрепляйте результат. Если вам лень переписываться, то настройте автоответчик и отправляйте собеседников на свои ресурсы напрямую. В боте есть максимальное число необходимых функций для добычи трафика вконтакте.

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/vkclient

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— Рассылка в личные сообщения с возможностью использовать имя получателя

— Рассылка по беседам: создание, отправка, выход, удаление беседы у отправителя

— Рассылка по друзьям с критериями: онлайн, пол, возраст. Можно использовать имя получателя при обращении, заменяя его на уменьшительно-ласкательное по собственному словарю, что вызовет больше доверия (допускается использование нескольких вариантов для одного имени)

— Лайкинг аватарок и постов пользователей

— Комментирование аватарок и постов пользователей

— Добавление в друзья

— Вступление в группы

— Лайкинг записей в группах

— Репостинг из групп

— Комментирование постов и видеозаписей в группах

— Функция первонаха

— Рассылка на стены групп с возможностью добавления изображения

— Инвайтер друзей в группы с критериями пол и возраст

— Размещение постов на стене аккаунта

— Ведение диалогов с вложениями

— Автоответчик по ключевым словам и фильтром по полу

— Удаление сообщений после отправки

— Прием заявок в друзья

— Заполнение аккаунтов: подписка на сообщества, добавление видео, аудио, репосты, изменение города, статуса, аватарки, даты рождения, смена паролей

— Чистка аккаунтов: стена и фотографии

— Перепривязка сообщений с заблокированных аккаунтов

— Режим имитации активности человека: скроллинг новостей, переходы из ленты в паблики, на страницы друзей, рандомные лайки и репосты, лайки аватарок, написание сообщений. Отлично подойдет, если у вас есть авторег/ретрив аккаунты либо аккаунты, которыми давно не пользовались

— Парсер групп из поиска

— Парсер пользователей из групп

— Парсер пользователей, лайкнувших запись

— Парсер друзей

— Поддержка прокси, юзер агентов

— Учет дубликатов

— Проверка ссылок на бан вконтакте

— Возможность начать работу по заданному времени

— Возможность использовать собственное приложение для получения токена

— Поддержка рандомизации текста

— Создание отчета о работе

— Во всех режимах есть имитация набора текста

Цена: 800 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Другие мои программы для рассылки и продвижения в социальных сетях и на досках объявлений https://devorigin.ru/

Сообщение отредактировал JavaDeveloper: Сегодня, 09:29