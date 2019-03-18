Инвестиции в хэдж фонд - Absolute.Fund

Большинство людей очень обеспокоены вопросом “Как перестать выживать и начать наслаждаться жизнью?”. Пытаясь создать комфортные условия жизни для своих близких, мы склонны перерабатывать по ночам, экономить каждую копейку и воздерживаться от полноценной жизни. Но в современных реалиях честный труд стоит недорого, что усложняет и без того непростой путь к мечте.
Миром правят корпорации, а они полны жаждой легкой наживы. Их методы управления ничем не отличаются от устаревших приемов 20 века: вместо создания здоровой рабочей среды и заботы о сотрудниках, в приоритеты входит лишь увеличение прибыли и выплат малому числу инвесторов. Лучшим примером может послужить Amazon: их антигуманная политика привела к повсеместным забастовкам и остановке работы многих центров дистрибуции.
Неудивительно что всё больше людей задумываются об улучшении своей жизни путем долгосрочных инвестиций.
Инвестирование, по большему счету, это обмен ваших денег сейчас на большее количество денег в будущем. Инвестировать можно во всё: от недвижимости и государственных облигаций до объектов искусства и редких машин. В любом случае, при покупке активов необходимо понимать тенденции рынка чтобы успешно получить прибыль.
Есть люди, которые бояться рынка и не понимают принцип работы. В таких случаях они предпочитают доверять вклады банкам. Это очень распространенная ошибка, ведь банки оставляют лишь малую долю прибыли клиентам.
Лучшим способом дать отпор современным мошенникам на сегодня являются альтернативные инвестиции, а точнее фирмы управления активами или хэдж-фонды. Впервые появившись в 1949 году, такие компании использовали инновационные для того времени стратегии парного трейдинга и вскоре превзошли фонды взаимных инвестиций по производительности. Тем не менее, такие фирмы открыты только для “аккредитованных” инвесторов и минимальный размер капитала для начальной инвестиции составляет $100,000+.
В конечном итоге, “эксклюзивность” услуг родила спрос на доступное управление активами. Это достаточно редкий случай в мире инвестиций, но существует компания, готовая удовлетворить запросы каждого своего клиента. Ко мне во внимание попали Absolute Fund и их мировоззрение мне во многом нравится.
Absolute Fund — фирма управления активами и инвестиционного менеджмента, что подразумевает наличии команды специалистов, которые управляют фондовым портфелем. В компании полагаются на аналитику и исследования рынка, прогнозы и опыт в принятии подобного рода решений. Изначально созданная сплоченной командой высококлассных профессионалов, фирма стремится создать здоровую и продуктивную обстановку для своих сотрудников — привлекает таланты со всего мира, обучает их и предоставляет всё необходимое для успешного влияния на рынок.
Absolute использует передовые технологии в сфере аналитики для минимизации рисков и потерь. Фокус на двух сферах рынка: информационных технологий и тяжелой промышленности позволяет безостановочно улучшать свои решения и получать достойную прибыль от долгосрочных вложений.
Основной причиной моей заинтересованности в компании стала их политика доступности для каждого инвестора. Звучит немыслимо, но размер начальной инвестиции составляет всего $20. Такой малый взнос обоснован наличием единого инвестиционного плана со сроком действия в 150 выплат и ежедневными начислениями 1.1% от суммы инвестиции.
Более того, у Absolute Fund есть опциональная бонусная программа, где можно повысить доходы, привлекая и расширяя свою сеть инвесторов. В зависимости от количества связей, можно получить от 8% до 17% бонуса. Очень неплохой кусок, как по мне. В общем, бонусная лестница выглядит следующим образом:
Презентация о компании: https://absolute.fun...on_2019_RUS.pdf
Инвестировать в Absolute Fund: https://absolute.fund/r/52198873
Миром правят корпорации, а они полны жаждой легкой наживы. Их методы управления ничем не отличаются от устаревших приемов 20 века: вместо создания здоровой рабочей среды и заботы о сотрудниках, в приоритеты входит лишь увеличение прибыли и выплат малому числу инвесторов. Лучшим примером может послужить Amazon: их антигуманная политика привела к повсеместным забастовкам и остановке работы многих центров дистрибуции.
Неудивительно что всё больше людей задумываются об улучшении своей жизни путем долгосрочных инвестиций.
Инвестирование, по большему счету, это обмен ваших денег сейчас на большее количество денег в будущем. Инвестировать можно во всё: от недвижимости и государственных облигаций до объектов искусства и редких машин. В любом случае, при покупке активов необходимо понимать тенденции рынка чтобы успешно получить прибыль.
Есть люди, которые бояться рынка и не понимают принцип работы. В таких случаях они предпочитают доверять вклады банкам. Это очень распространенная ошибка, ведь банки оставляют лишь малую долю прибыли клиентам.
Лучшим способом дать отпор современным мошенникам на сегодня являются альтернативные инвестиции, а точнее фирмы управления активами или хэдж-фонды. Впервые появившись в 1949 году, такие компании использовали инновационные для того времени стратегии парного трейдинга и вскоре превзошли фонды взаимных инвестиций по производительности. Тем не менее, такие фирмы открыты только для “аккредитованных” инвесторов и минимальный размер капитала для начальной инвестиции составляет $100,000+.
В конечном итоге, “эксклюзивность” услуг родила спрос на доступное управление активами. Это достаточно редкий случай в мире инвестиций, но существует компания, готовая удовлетворить запросы каждого своего клиента. Ко мне во внимание попали Absolute Fund и их мировоззрение мне во многом нравится.
Absolute Fund — фирма управления активами и инвестиционного менеджмента, что подразумевает наличии команды специалистов, которые управляют фондовым портфелем. В компании полагаются на аналитику и исследования рынка, прогнозы и опыт в принятии подобного рода решений. Изначально созданная сплоченной командой высококлассных профессионалов, фирма стремится создать здоровую и продуктивную обстановку для своих сотрудников — привлекает таланты со всего мира, обучает их и предоставляет всё необходимое для успешного влияния на рынок.
Absolute использует передовые технологии в сфере аналитики для минимизации рисков и потерь. Фокус на двух сферах рынка: информационных технологий и тяжелой промышленности позволяет безостановочно улучшать свои решения и получать достойную прибыль от долгосрочных вложений.
Основной причиной моей заинтересованности в компании стала их политика доступности для каждого инвестора. Звучит немыслимо, но размер начальной инвестиции составляет всего $20. Такой малый взнос обоснован наличием единого инвестиционного плана со сроком действия в 150 выплат и ежедневными начислениями 1.1% от суммы инвестиции.
Более того, у Absolute Fund есть опциональная бонусная программа, где можно повысить доходы, привлекая и расширяя свою сеть инвесторов. В зависимости от количества связей, можно получить от 8% до 17% бонуса. Очень неплохой кусок, как по мне. В общем, бонусная лестница выглядит следующим образом:
- Уровень 1 — 8%
- Уровень 2 — 3%
- Уровень 3 — 2%
- Уровень 4 — 1%
- Уровень 5 — 1%
- Уровень 6 — 1%
- Уровень 7 — 0.5%
- Уровень 8 — 0.5%
Презентация о компании: https://absolute.fun...on_2019_RUS.pdf
Инвестировать в Absolute Fund: https://absolute.fund/r/52198873