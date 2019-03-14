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Дизайн сайтов, логотипов, фир. стили

Автор темы IntuitDesign, Сегодня, 06:32

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#1 IntuitDesign

IntuitDesign

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Отправлено Сегодня, 06:32

Наша студия занимается дизайном с 2015 года, находимся в Казахстане, и делаем крутые дизайны по доступным ценам. (См портфолио - http://intuit-design.kz )

Услуги:
Логотип от 3000 руб, предоставляется 2-5 вариантов с идеями на выбор, затем берется одна и доводиться до оптимального состояния. Лого затачиваем под:
Сайты, визитки, футболки и кружки. Предоставляем варианты с размещением лого на всех видах продукции.

Фир-стиль
В дополнение к логотипу мы прорабатываем: фирменные бланки, визитки, и по необходимости продумываем: футболки, кружки, и.д.р виды изделей, с согласованием всех макетов.
Фир. стиль: от 8000 руб.

Дизайн сайтов
Предоставляем дизайн сайтов как отдельную услугу. Стоимость от 7 000 руб. Возможна дальнейшая верстка и разработка.


Контакты
Почта: info@intuit-design.kz
WA/Telegram/Тел: +7 771 173 88 88
Skype: intuit-kz
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