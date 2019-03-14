Прорывная Русская электро технология - 15% с первой линии

Отправлено Сегодня, 00:21

Эта история началась более двадцати лет назад. Еще тогда Дмитрий Иванович Дуюнов занимался исследованиями и разработками в области электродвигателей, но только в 2011 году им был получен первый патент, связанный с этими технологиями. Было запатентовано Мотор-колесо по технологии Дуюнова – первый в мире асинхронный электромотор с обмоткой типа «Славянка» - технологией совмещённых обмоток двигателей (параллельно соединённые звезда и треугольник).

Схема обмотки "Славянка"

Суть технологии заключалась в том, что в асинхронном Мотор-колесе используется широкое кольцо из медной обмотки, в то время как в классическом варианте используют пояс сильных редкоземельных магнитов, которые являются дорогостоящими и заметно влияют на конечную стоимость изделия.

В дальнейшем был получен целый ряд патентов, были многочисленные участия в различных инновационных технологических выставках, как в нашей стране, так и за рубежом. Не обошлось и без призов. В 2013 году в Донецке с помощью модифицированного по запатентованной технологии Дуюнова двигателя электровоз «Эра» смог тянуть 11 вагонов вместо пяти. В 2014 году в Тюмени аналогичная модификация ветрового синхронного генератора позволила вырабатывать при скорости ветра 2 м\с столько же электричества, сколько оригинальный генератор выдавал при скорости ветра 5 м\с. В 2015 году прошли успешные испытания технологии электроавтобуса в Луцке и Киеве. В этом же году в Германии и Монако переоборудованный полноприводный электромобиль Renault Kangoo поставил рекорды, превзойдя все электромобили в своем классе. Также в в 2015 году был выпущен третий прототип Мотор-колеса. С поддержкой Глобальной Волны состоялось участие в в выставке в Москве в ЦДХ.

И вот наконец в 2017 году стартовало народное инвестирование – тот самый краудинвестинговый проект, с условиями участия в котором вам предлагается ознакомиться.

Инвестиционные пакеты

Наш краудинвестинговый проект SOLARGROUP привлекает частные венчурные инвестиции (краудинвестинг - народное финансирование) до выхода компании на фондовый рынок. Стоимость минимального пакета долей, который может приобрести частный инвестор, достаточно демократична и составляет 500 USD (при этом, возможна рассрочка на 10 месяцев). Ожидается, что при выходе на международную фондовую биржу (IPO) стоимость каждой акции компании будет заметно выше, чем на любом этапе предварительного финансирования. Как раз это является неплохим шансом хорошо заработать, инвестируя в проект уже сегодня. Оплатить покупку долей можно практически любым способом, включая популярные ЭПС и даже криптовалюты.

Инвестору предлагается на выбор участие в инвестиционных программах с возможностью рассрочки и значительным дисконтом на приобретение долей компании. Дисконт подразумевает скидку для тех инвесторов, которые приобретают доли компании сегодня. До выхода на рынок компания поочередно проходит 20 этапов развития (НИОКР, строительство инженирингового центра и производства). После каждого завершенного этапа стоимость пакета долей вырастает в среднем на 20-50%. На данный момент подходит к концу СЕДЬМОЙ этап развития (из 20). Поэтому имеет смысл поторопиться с покупкой, так как с каждым этапом дисконт на покупку долей снижается.

ООО «СовЭлМаш» стало резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва»

В этом году в Сочи в середине февраля проводился ставший уже традиционным Российский инвестиционный форум, который берет своего с 2002 года.

Этот инвестиционный форум, организованный при участии правительства Российской Федерации, снова привлек множество участников, которые представляли экономический потенциал нашей страны.

Как и всегда, во время проведения форума не только обсуждались важные вопросы о социально-экономическом развитии страны, но и было достигнуто множество важных деловых партнерств, заключены контракты.

В этом году в число участников Российского инвестиционного форума вошла и компания ООО «СовЭлМаш». На форуме также присутствовали представители особой экономической зоны «Технополис «Москва», на чьей площадке «Алабушево» планируется строительство будущего конструкторского бюро или инжинирингового центра.

Эта особая экономическая зона дает несомненные преимущества своим резидентам – в первую очередь это касается налоговых льгот и свободной таможенной зоны, за счет чего в итоге снижается себестоимость продукции компании-резидента.

Как все наверняка понимают, при рассмотрении заявок на вступление в ОЭЗ, комиссия весьма щепетильно относится к проверке всех потенциальных кандидатов: тщательнейшему анализу подвергаются их бизнес-планы, а также все экономические и юридические нюансы их деятельности. Резидентом ОЭЗ может стать только такая компания, которая прошла целый ряд проверок.

Кроме того, важно понимать, что участниками Российского инвестиционного форума могут стать только значимые для российской экономики компании, форум внимательно курируется Правительством Москвы.

Итогом участия в этом инвестиционном форуме для нашего проекта стало публичное трехстороннее подписание договора между ООО «СовЭлМаш» и особой экономической зоны «Технополис «Москва». Подписан договор был руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александром Владимировичем Прохоровым, генеральным директором ООО «СовЭлМаш» Игорем Николаевичем Яковлевым и исполняющим обязанности генерального директора особой экономической зоны «Технополис «Москва» Игорем Владимировичем Ищенко. С момента подписания ООО «СовЭлМаш» является официальным резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Технополис «Москва».

Информация об этом подписании договора уже есть на официальном сайте ОЭЗ «Технополис «Москва» и на Официальном сайте мэра Москвы.

Все это позволяет не только оптимистично смотреть на жизнеспособность проекта «Двигатели Дуюнова», но и убедиться в его значимости и экономических перспективах.

Подписание договора с особой экономической зоной «Технополис «Москва» является одним из важнейших событий в жизни ООО «СовЭлМаш», и мы искренне поздравляем всех участников проекта с этим радостным событием!

Международная конференция «Двигатели Дуюнова» в Москве

В это воскресенье 16 февраля 2019 года в Москве прошла международная конференция «Двигатели Дуюнова».

Эта конференция действительно оказалась самым масштабным мероприятием проекта на сегодняшний день – на конференции присутствовали более 500 участников. Многие пришли, чтобы лично познакомиться с создателями и разработчиками проекта, а также своими глазами увидеть разработки Дмитрия Дуюнова в реальности.

Примечательно, что конференция проходила на территории конгресс-центра ОЭЗ «Технополис «Москва», ведь 15 февраля ООО «СовЭлМаш»официально стало резидентом ОЭЗ после подписания договора в рамках российского инвестиционного форум (о чем как раз было написано выше). Естественно, что эта новость была встречена участниками мероприятия бурными овациями.

На конференции был выставлен весь ряд разработок Дмитрия Дуюнова. Там были:

• электровелосипеды «Escort» и «Версия» с мотор-колесами 318 габарита;

• электромобиль Renault Twizy с модернизированным по технологии "Славянка" двигателем;

• электродвигатели АДМ - классический и с обмоткой "Славянка" для возможности сравнения строения обоих

• двигатели DA-90S и DA-100S

• УШМ с двигателем Дуюнова

• первые элементы электродвигателей, созданные посредством оборудования "СовЭлМаш".

Благодаря партнерам проекта - компании Motorized Systems, шоу-рум выставленных разработок был дополнен следующими изделиями:

• Pickman с электродвигателем DA-100S

• электровелосипед Sparta с мотор-колесом Дуюнова в новом стильном экстерьере

• электромотоцикл Cafe Racer с двигателем DA-100S

Естественно, что участники конференции с удовольствием знакомились с выставленными образцами продукции, охотно позировали и фотографировались рядом с ними.

На этой конференции по очереди выступили заявленные спикеры:

Сергей Семенов поделился последними новостями и успехами проекта,

Павел Филиппов поведал о достижениях и планах на будущее, Евгений Дуюнов пообщался с залом в режиме ответов и вопросов, рассказав о технических моментах в работе проекта, Павел Шадский рассказал о значительном росте количества участников и все более расширяющейся географии проекта.

Затем на сцену были приглашены участники и партнеры проекта, приехавшие из разных стран мира – присутствовали представители из Индии, Италии, Франции, Литвы, Латвии, Польши, США, Украины, Беларуси, Казахстана. Все они поделились своими историями – как и почему они стали участниками нашего проекта.

Больше всех, конечно же, запомнилась делегация из Индии, представители которой долго, но довольно интересно рассказывали о своих надеждах и перспективах, связанных с нашим проектом. Кумар Амрендра, который знаком с Дмитрием Дуюновым лично уже более 10 лет, является действующим членом правления ассоциации ученых и предпринимателей Индии. Он рассказал, что в связи с серьезной проблемой по части экологии, у них в стране принят закон, который к 2032 году должен перевести весь транспорт Индии на электродвигатели, и правительство уже информировано о технологии Дуюнова, и, вероятнее всего, что значительная часть двигателей будет создана именно по этой технологии. Так что перспективы нашего проекта в Индии очень высоки.

После выступлений всем зарубежным представителям были вручены памятные сувениры и подарки. Однако, неожиданно делегация из Индии вручила свои подарки Евгению Дуюнову и Сергею Семенову - национальные головные уборы, а также фирменную атрибутику.

Все это выглядело довольно забавно и весело. И многие участники потом с удовольствием фотографировались и с зарубежными участниками и с представителями проекта.

Прошедшую конференцию «Двигатели Дуюнова» можно по праву называть международной, ведь на ней присутствовали участники из одиннадцати разных стран мира. Также на мероприятии было немало представителей прессы.

Конференция оказалась очень позитивной, информативной, заряженной отличными новостями, а презентация множества разработок по технологии Дмитрия Дуюнова заметно оживила общение между собой инвесторов и партнеров проекта. И если Вам не удалось попасть на нашу конференцию в этот раз, то обязательно постарайтесь не упустить свой шанс в следующий раз! Следите за нашими новостями.