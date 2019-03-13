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Интернет магазин строительных материаловов на CMS Netcat

Автор темы Rik50, Сегодня, 09:39

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#1 Rik50

Rik50

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    Москва
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Отправлено Сегодня, 09:39

Есть магазин строительных материалов Билдсток. Основное направление - это продажа керамических блоков Porotherm. Работа над сайтом началась в 2010 году и потом дорабатывался долго и сложно. Сейчас пошли первые заказы с него. Встал вопрос по Netcat, нормальная ли это система или нет. Продажа стройматериалов для постройки собственного дома: кирпич, блок, смесь, кровля, окна.


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