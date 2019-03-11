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Создание ботов для групп Вконтакте. Недорого.

Автор темы eslavon, Вчера, 13:11

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#1 eslavon

eslavon

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Отправлено Вчера, 13:11

У вас есть интересная идея для чат-бота, которая нравиться не только вам, но и вашему коту?

Наша команда поможем воплотить ваши идеи в реальный проект! 

Разработаем вам уникального бота:

- по доступным ценам (от 800 рублей) 
- в быстрые сроки (от 2 дней до 7 дней)
- бесплатно размещаем вашего бота на наших серверах в течении 1 года

А еще мы:
- не требуем предоплаты.
- предоставляем отсрочку или рассрочку оплаты.
- даем время на тестирование
- бесплатная техподдержка
- предоставляем исходные коды бота
- предоставляем скидку 15% на последующие заказы
- имеем больший опыт в разработке ботов для сообществ и бесед Вконтакте!

Наши работы:
https://vk.com/foodbotvk - Данный чат бот предоставляет рецепты различных блюд с подробным описанием приготовления и фото. 

https://vk.com/escapper - Бот, сервис проверки прогнозистов
https://vk.com/zajmius - Бот подбора займов.

По всем вопросам, в тему, или в ЛС https://vk.com/winogradow.wiktor


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 13:27

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