Создание ботов для групп Вконтакте. Недорого.

Отправлено Вчера, 13:11

У вас есть интересная идея для чат-бота, которая нравиться не только вам, но и вашему коту?



Наша команда поможем воплотить ваши идеи в реальный проект!



Разработаем вам уникального бота:



- по доступным ценам (от 800 рублей)

- в быстрые сроки (от 2 дней до 7 дней)

- бесплатно размещаем вашего бота на наших серверах в течении 1 года



А еще мы:

- не требуем предоплаты.

- предоставляем отсрочку или рассрочку оплаты.

- даем время на тестирование

- бесплатная техподдержка

- предоставляем исходные коды бота

- предоставляем скидку 15% на последующие заказы

- имеем больший опыт в разработке ботов для сообществ и бесед Вконтакте!



Наши работы:

https://vk.com/foodbotvk - Данный чат бот предоставляет рецепты различных блюд с подробным описанием приготовления и фото.

https://vk.com/escapper - Бот, сервис проверки прогнозистов

https://vk.com/zajmius - Бот подбора займов.



По всем вопросам, в тему, или в ЛС https://vk.com/winogradow.wiktor

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 13:27