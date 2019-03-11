Создание ботов для групп Вконтакте. Недорого.

У вас есть интересная идея для чат-бота, которая нравиться не только вам, но и вашему коту?
Наша команда поможем воплотить ваши идеи в реальный проект!
Разработаем вам уникального бота:
- по доступным ценам (от 800 рублей)
- в быстрые сроки (от 2 дней до 7 дней)
- бесплатно размещаем вашего бота на наших серверах в течении 1 года
А еще мы:
- не требуем предоплаты.
- предоставляем отсрочку или рассрочку оплаты.
- даем время на тестирование
- бесплатная техподдержка
- предоставляем исходные коды бота
- предоставляем скидку 15% на последующие заказы
- имеем больший опыт в разработке ботов для сообществ и бесед Вконтакте!
Наши работы:
https://vk.com/foodbotvk - Данный чат бот предоставляет рецепты различных блюд с подробным описанием приготовления и фото.
https://vk.com/escapper - Бот, сервис проверки прогнозистов
https://vk.com/zajmius - Бот подбора займов.
По всем вопросам, в тему, или в ЛС https://vk.com/winogradow.wiktor
Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 13:27