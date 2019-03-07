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Finaff становится открытой партнёркой!

Автор темы Finaff, Сегодня, 03:50

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#1 Finaff

Finaff

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Отправлено Сегодня, 03:50

Finaff - быстроразвивающаяся партнёрская сеть в нишах Dating, Gambling, Installs. Является частью крупного международного холдинга с 10-летним опытом на рынке интернет-трафика.
Нам понадобилось время, чтобы наладить взаимоотношения с рекламодателями и отточить внутренние процессы, зато теперь мы готовы предложить вам:

 

Поддержку

  • Команда адекватных, опытных, лояльных, оперативных affiliate-менеджеров, настроенных защищать интересы паблишера.
  • Еженедельные подробные отчеты и рекомендации по оптимизации трафика.
  • Проводим работу над подтверждением трафика вебмастера и боремся за него до последнего.

 

Офферы

  • 900+ проверенных офферов.
  • Все офферы перед запуском тестируются на жизнеспособность арбитражной командой.
  • Прямые рекламодатели под 200+ Гео.
  • Жирные эксклюзивные офферы.
  • Автоматическая валидация активных офферов.
  • Хорошие предложения для incent-трафика.

 

Выплаты

  • Еженедельные выплаты по вертикалям Gambling и Dating.
  • Выплаты Net1 при больших объёмах качественного трафика.
  • Выплаты Net15 по CPI-офферам.
  • Отсутствие холда на выплату.
  • 7 платёжных систем: Webmoney, PayPal, ePayments, Payoneer, Skrill, Wire transfer и Bitcoin.
  • Минимальная выплата от $100, Wire transfer - от $500.

 

Собственные продукты

  • Мы – часть крупного международного холдинга и можем инвестировать в покупку вашего трафика собственные средства: выплаты раньше рекламодателей, предоставление оборотных средств крупным арбитражникам и командам.
  • Крутой Smartlink для Dating-вертикали (Adult, Mainstream).
  • Smartlink для Инсталлов и Gambling по запросу.
  • Поддержка API, легкая интеграция.
  • Обновляемая база из 100+ готовых креативов и работающих связок по Adult Dating, которыми мы можем поделиться.

 

Работаем по моделям CPL\CPA\CPI.

 

Немного рейтов:

  • $0,2 - $14 CPL Dating mainstream;
  • $0,6 - $34 CPL Dating adult;
  • до $210 CPA Dating adult&mainstream;
  • $140 - $220 CPA Gambling;
  • $1 - $50 CPI Installs.

 

Зарегистрироваться можно здесь: https://finaff.com/

 

Для форумчан действует промокод: FinaffInfoForum

Укажи его при регистрации, отправь тикет с промокодом своему менеджеру и гарантировано получи 50$ с первой выплатой.

 

 


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