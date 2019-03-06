СоцАгроИнвест

Отправлено Сегодня, 16:37

СоцАгроФинанс предлагает инвестировать.На интересных условиях в действующие арго-проекты.Артель предприяти существует всего 4 года. Набралось много инвесторов. В Москве офисы, проходят встречи инвесторов.Как вы считаете насколько можно доверять проектуДоходность около 30% годовых.Выплаты могут производиться ежемесячно.