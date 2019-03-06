СоцАгроФинанс предлагает инвестировать.
На интересных условиях в действующие арго-проекты.
http://sa-finance.ru/?utm_partner=508
Артель предприяти существует всего 4 года. Набралось много инвесторов. В Москве офисы, проходят встречи инвесторов.
Как вы считаете насколько можно доверять проекту
Доходность около 30% годовых.
Выплаты могут производиться ежемесячно.
СоцАгроИнвест
Автор темы vitalij, Сегодня, 16:30
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 16:37
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