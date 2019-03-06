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СоцАгроИнвест

Автор темы vitalij, Сегодня, 16:30

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#1 vitalij

vitalij

    Стажер

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1
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:37

СоцАгроФинанс предлагает инвестировать.
На интересных условиях в действующие арго-проекты.

http://sa-finance.ru/?utm_partner=508

Артель предприяти существует всего 4 года. Набралось много инвесторов. В Москве офисы, проходят встречи инвесторов.

Как вы считаете насколько можно доверять проекту
Доходность около 30% годовых.
Выплаты могут производиться ежемесячно.
  • 0
Деревенский трафик: https://ecoagros.ru
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