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Любовь - Цымбалюк и Шаляпина стих который отрезвит многих

Автор темы klimusik, Вчера, 15:32

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klimusik

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Отправлено Вчера, 15:32

Любовь - Цымбалюк и Шаляпина стих который отрезвит многих

 

Мой милый мальчик Светлячок с тобою мы дружны.
Пускай все думают о том, с тобой что влюблены. 
Наш яркий временный Союз взорвал весь интернет. 

 

И все поверили тому для лжи преграды нет.
Ты Целовал меня при всех твердя что это грех. 
Ты прижимал меня везде для созданных утех. 
Я холод помню ты дрожал всё было как сейчас.
Ты клялся Богом убеждал что это всё для нас.
А Оказалось нагло врал доходы все скрывал. 

Мы ночью сядем у окна посмотрим вместе мразь.
Ведь это лучший час у нас а завтра опять грязь.
Ведь эти деньги и пиар для нас не в первый раз.
Мы создали с тобой дерьмо и люди верят в нас.

И ты и я мы так грешны и нет пути назад. 
И мне не справиться одной чему ты очень рад. 
Всю свою жизнь мы отдаем на временный показ. 
С железной маской я сижу и прячусь в ней от глаз. 

Я для народа грустный шут танцую и пою. 
А ты мой мальчик Светлячок всегда рядом со мной. 
Я верный пёс я ваш Слуга не бойтесь моих слёз. 
Ведь я уже немолода мне не родить детей.
А ты мой мальчик просто гей и лгать хоть мне не смей.

Когда раскроет нас народ,толпой придёт закроет рот, 
увидим надпись на стене себя помой ты весь в дерьме.

https://www.youtube....551707812555197


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