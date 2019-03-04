Любовь - Цымбалюк и Шаляпина стих который отрезвит многих

Мой милый мальчик Светлячок с тобою мы дружны.
Пускай все думают о том, с тобой что влюблены.
Наш яркий временный Союз взорвал весь интернет.
И все поверили тому для лжи преграды нет.
Ты Целовал меня при всех твердя что это грех.
Ты прижимал меня везде для созданных утех.
Я холод помню ты дрожал всё было как сейчас.
Ты клялся Богом убеждал что это всё для нас.
А Оказалось нагло врал доходы все скрывал.
Мы ночью сядем у окна посмотрим вместе мразь.
Ведь это лучший час у нас а завтра опять грязь.
Ведь эти деньги и пиар для нас не в первый раз.
Мы создали с тобой дерьмо и люди верят в нас.
И ты и я мы так грешны и нет пути назад.
И мне не справиться одной чему ты очень рад.
Всю свою жизнь мы отдаем на временный показ.
С железной маской я сижу и прячусь в ней от глаз.
Я для народа грустный шут танцую и пою.
А ты мой мальчик Светлячок всегда рядом со мной.
Я верный пёс я ваш Слуга не бойтесь моих слёз.
Ведь я уже немолода мне не родить детей.
А ты мой мальчик просто гей и лгать хоть мне не смей.
Когда раскроет нас народ,толпой придёт закроет рот,
увидим надпись на стене себя помой ты весь в дерьме.
https://www.youtube....551707812555197