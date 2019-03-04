Отправлено Вчера, 15:32

Любовь - Цымбалюк и Шаляпина стих который отрезвит многих

Мой милый мальчик Светлячок с тобою мы дружны.

Пускай все думают о том, с тобой что влюблены.

Наш яркий временный Союз взорвал весь интернет.

И все поверили тому для лжи преграды нет.

Ты Целовал меня при всех твердя что это грех.

Ты прижимал меня везде для созданных утех.

Я холод помню ты дрожал всё было как сейчас.

Ты клялся Богом убеждал что это всё для нас.

А Оказалось нагло врал доходы все скрывал.



Мы ночью сядем у окна посмотрим вместе мразь.

Ведь это лучший час у нас а завтра опять грязь.

Ведь эти деньги и пиар для нас не в первый раз.

Мы создали с тобой дерьмо и люди верят в нас.



И ты и я мы так грешны и нет пути назад.

И мне не справиться одной чему ты очень рад.

Всю свою жизнь мы отдаем на временный показ.

С железной маской я сижу и прячусь в ней от глаз.



Я для народа грустный шут танцую и пою.

А ты мой мальчик Светлячок всегда рядом со мной.

Я верный пёс я ваш Слуга не бойтесь моих слёз.

Ведь я уже немолода мне не родить детей.

А ты мой мальчик просто гей и лгать хоть мне не смей.



Когда раскроет нас народ,толпой придёт закроет рот,

увидим надпись на стене себя помой ты весь в дерьме.

https://www.youtube....551707812555197