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Аккаунты и промо коды Яндекс.Директ

Автор темы gromjkeee, Вчера, 15:30

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#1 gromjkeee

gromjkeee

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Отправлено Вчера, 15:30

Аккаунты и промо коды Яндекс.Директ с балансом 6000, 12000, 20000, 30000 руб.  
 
Так же есть промо коды от Яндекс.Директ номиналом 4500, 10000, 15000 р!  
 
Чтобы пользоваться скидкой в 60% в Яндекс Директ, нужно написать мне:
vk.com/kupondirectru
телеграм @seobabai 
написать на почту seobabai@ya.ru
kupondirect.ru сайт
 
Как сэкономить?
Допустим вы работаете с Адмитад, бюджет ваш на рекламу 100 000 р ежемесячно. Зарабатываете 150 000 р. Итого ваша чистая прибыль 50 000 р. 
А используя мои аккаунты Яндекс.Директ с балансом 6000+ндс 20% р, вы потратите всего 40 000 р, получив ту же прибыль в 150 000 р. 
 
Итого за месяц использования можно заработать 110 000 руб! Очень ощутимая разница! Верно?
 
Если вы не знаете как ими пользоваться и что это такое, просто напишите мне в лс, и я вам все обьясню. Откуда экономия, как пользоваться аккаунтами, как работать с CPA-сетями используя готовые аккаунты Яндекс.Директ с балансом.
 
Многие уже давно пользуются таким хорошим способом заработать/сэкономить до 60% от рекламного бюджета, клиентского или своего, хотя клиентский это и ваш тоше.)
 
Дропшипинг, настройка контекстной рекламы, CPA партнерки и все кто относится к Яндекс.Директ, Вы можете свободно пользоваться такими скидками.
 
Оплата возможна битками, вебмани, киви, сбер и любой другой способ. 

 


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