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Бесплатный вебинар "Раскрась свою личность". 5 марта 2019 г.

Автор темы obraznogovorya, Сегодня, 16:54

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#1 obraznogovorya

obraznogovorya

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Отправлено Сегодня, 16:54

Скоро весна, настроение для мимоз, тюльпанов и первых подснежников. Хочется красок и ярких эмоций, чтобы все вокруг расцвело и проснулось.

Один из популярных запросов к стилистам в это время касается цвета. «Какая гамма мне подходит» и «Как сочетать цвета». Весенне-летние коллекции традиционно более яркие, больше цветных вещей и разных сочетаний. Хочется яркости, что-то изменить и нужен совет стилиста.

Подходящий цвет одежды равен по эффекту походу к косметологу или визажисту. Но какие цвета выбрать и как понять, какой оттенок вам подходит? Приходите 5 марта на бесплатный вебинар «Раскрась свою личность» и узнаете как определить свой колорит внешности. Расскажу, как определить палитру цветов, которая вам подойдет. Какие цвета выбрать и как понять, какой оттенок вам подходит.

Чтобы упростить задачу и помочь определиться, всем зарегистрировавшимся я вышлю до эфира 12 палитр и на вебинаре расскажу, как выбрать свою. Проходите на страницу регистрации и узнайте все подробности: 

https://obraznogovorya.ru/webinar/

За 1,5 часа вебинара Вы узнаете:

- как определить свой колорит внешности
- как примирить колорит внешности с индивидуальными предпочтениями, а также с теми задачами, которые перед вами стоят (работа, личная жизнь)
- как понять, какие цвета и сочетания подходят
- как выбрать из 12 готовых палитр ту, которая украсит вашу внешность в разных ситуациях

Спикер: Татьяна Скок - автор проекта «Образно говоря», социолог, консультант по персональному и деловому стилю c шестилетним опытом, доверенный стилист и преподаватель методики StyleStatement (курс для профессиональных стилистов).

Блог в Instagram: https://www.instagra...obraznogovorya/
Блог в Facebook: https://www.facebook...obraznogovorya/

 

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