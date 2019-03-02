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BoomCash - Лучшая партнерская программа в сфере гемблинга

Автор темы BoomCash, Сегодня, 11:55

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#1 BoomCash

BoomCash

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:55

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Партнёрка BoomCash предлагает выгодную монетизацию российского и СНГ трафика. Сливайте на популярные и проверенные казино, получайте честные выплаты и не беспокойтесь о том, как получить свой заработок — просто сосредоточьтесь на работе!
 
BoomCash — это выгодно, надёжно и просто, особенно если у вас уже есть опыт работы с гемблингом.
 
●Выплаты каждые две недели.
●Минималка — 500 рублей.
●Два оффера, казино “Вулкан Слотс” и “Миллионъ” с тоннами промо по каждому. Индивидуальные промо — по запросу.
●Отрицательный баланс не переносится на следующий месяц.
●RevShare от 40% до 50%, причём максимальная ставка достигается уже на обороте в 30.000р в месяц.
 
Всегда быстро отвечающий в Skype саппорт.
E-mail: manager@boom-cash.com
Skype: boomcash

 


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