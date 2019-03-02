DaVinci - гарант в мире финансовых услуг

Отправлено Сегодня, 08:22

Свой путь к благосостоянию каждый выбирает сам. Мы уважаем решение тех, кто готов не раз «обжечься» и сделать собственные выводы после встречи с мошенником или непрофессионалом. Гарант-сервис «DaVinci» работает с инвесторами, которым нужен стратегический партнер и Гарант их безопасности.

У финансовых мошенников есть «тузы в рукаве». У честных и достойных – Гарант-сервис, джокер, который бьет любые карты аферистов. Гарант-сервис – это служба, которая позволяет безопасно проводить сделки он-лайн и офф-лайн. Покупатель переводит деньги на счет гаранта, и продавец получает вознаграждение только после передачи товара\оказания услуги и проверки его качества. Но, ничего не мешает проверить потенциального партнера до заключения сделки и гарант-сервис высокого уровня это сделает.

Детективное агентство «DaVinci» 7 лет успешно защищает любые инвестиции своих клиентов. Наш гарант-сервис уникален для рынка – любые финансовые услуги, полная финансовая безопасность заключения сделок, при необходимости защита клиента и его бизнеса. Плюс стратегическая информация, именно в тот момент, когда она нужна.

Что дает сотрудничество с «DaVinci»?

Гибкость. Вы можете работать из любой точки нашей планеты. Не важно, в какой стране мира находятся ваши интересы, мы одинаково эффективны на любом из континентов. Мы работаем в США, Китае, Латинской Америке, ОАЭ, Европе. И, конечно же, решим ваши вопросы дома в СНГ, РФ и Украине.

Любая валюта и безопасная оплата. Все возможные формы оплаты, в том числе наличные в любой точке мира*.

Доступны 7/24. . Мы всегда на связи для совершения сделки.

Урегулирование спорных ситуаций между вами и партнерами . Любой спорный вопрос будет беспристрастно решен в кратчайшие сроки согласно условий сделки.

Гарантия выполнения обязательств. Вам не нужны походы к юристу или в банк, чтобы защитить сделку. Защищенный Гарантом платеж-это уверенность, что деньги поступят после выполнения обязательств.

Услуги по обеспечению безопасности ваших сделок – это вершина айсберга.

Детективное агентство «DaVinci» оказывает полный комплекс финансовых услуг:

-Консультирование

-Планирование

-Поиск инсайдерской информации

-Управление финансовыми потоками

-Размораживание и выведение ваших финансовых средств из-под ареста

-Декларация средств за рубежом

При необходимости проверим потенциальных партнеров наших заказчиков до сделки, защищаем от докучливых СМИ и нечистоплотных конкурентов, находим общий язык с органами власти.

Без преувеличения можно сказать, что мы закрываем любые финансовые вопросы клиента: от консультаций до реализации ваших планов, ведения бухучета и сопровождения финансовых потоков.

Оплата за сделки принимается в криптовалюте (btc/eth/ltc) и ЯндексДеньги/Киви/Карты. При сумме от 50 000$ возможно использование наличных денег. Условия и формы выплат возможно обговарить отдельно.

Процент комиссии:

до 50 000$ — 9%

от 50 000$ до 300 000$ — 7%

от 300 000$ до 1 000 000$ — 5%

от 1 000 000$ — 3%

Минимальная сумма для проведения сделки отсутствует.

Итак, наше предложение: услуги Гаранта и финансового консультанта. Помощь в любых финансовых операциях по всему миру.

Контакты:

WhatsApp\Viber: +447707 448670

Skype: live:davinci_supp

Telegram: @DVG001

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