СlickTimes.me | Сервис монетизации PUSH уведомлений. Выкуп подписок!

Отправлено Сегодня, 16:42

Уважаемые партнеры!



Рады представить вам новый продукт - рекламную сеть PUSH уведомлений от ClickTimes.Group



ClickTimes.me - это полностью пассивная монетизация вашей базы PUSH подписок. Мы имеем большой опыт в развитии партнерских программ и все наши наработки воплощены в новом продукте для максимальной прибыли наших партнеров.



Вы уверены, что видели все? Просто попробуйте наш сервис.







Мы приглашаем к сотрудничеству

Владельцев сайтов

Владельцев кликандер/попандер сетей

Владельцев сиджей и дорвейщиков

Арбитражников для слива трафика на лендинги

Поддерживаются все три рекламных формата: Mobile - push, Web - push, Rich - push. Множество опций в реализации механизмов подписки с высоким конвертом. Наше решение подходит всем сайтам (https и http). Полностью соответствует правилам поисковых систем и совместимо с другой рекламой.



Стабильная работа

Мощная платформа способна выдержать до 1 млрд отправок пушей в сутки. Быстрая работа интерфейса.



Высокие биды

Доход выше, чем в других рекламных сетях. Основную часть рассылок выкупают прямые рекламодатели без посредников, что обеспечивает максимальную прибыль. Так же к нам подключены все крупные игроки глобального рынка.



Гибкие настройки

Вы сами решаете сколько раз в сутки рассылать рекламу вашим подписчикам. Большое количество опций.



Ежедневные выплаты

Мы понимаем, насколько важны стабильные выплаты для наших партнеров. Платим ежедневно!



Модели работы

Revshare – оплата за клики подписавшихся пользователей по push-рекламе со ставками по максимальному тарифу (90%).

СPA - оплата за подписку, лучшие цены на рынке! Для партнеров с объемами (от 10к подписок) индивидуальные ставки.



Сколько можно заработать

Доход напрямую зависит от количества подписчиков в базе, а так же от тематики ресурса и ГЕО аудитории. Он будет расти с каждым днем вместе с ростом количества подписчиков.



Главные преимущества для партнеров

- Монетизация качественной рекламой

- Не влияет на доход с других видов монетизации

- Лояльность поисковых систем к подпискам на push-уведомления

- Конвертируем трафик с всех стран мира

- Принимаем сайты любой тематики

- Интуитивно-понятный интерфейс, настройка монетизации за 5 минут



В партнерке есть реферальная система - вы получаете 3% от заработка вебмастера, привлечённого по реферальной ссылке.



Несколько простых действий отделяют вас от получения высокого пассивного дохода.



Бонус для партнеров от 1000 подписок в день: + 50% на первую выплату за неделю!



Регистрация > https://clicktimes.me



Наш дружелюбный сапорт всегда на связи.



Контакты

Telegram - @clicktimes_me

Skype - live:clicktimes.me

E-mail - support@clicktimes.me



Мы в соц. сетях

vk - https://vk.com/clicktimes_me

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