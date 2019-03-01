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СlickTimes.me | Сервис монетизации PUSH уведомлений. Выкуп подписок!

Автор темы CTSupport, Сегодня, 16:42

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#1 CTSupport

CTSupport

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Отправлено Сегодня, 16:42

Уважаемые партнеры!

Рады представить вам новый продукт - рекламную сеть PUSH уведомлений от ClickTimes.Group

ClickTimes.me - это полностью пассивная монетизация вашей базы PUSH подписок. Мы имеем большой опыт в развитии партнерских программ и все наши наработки воплощены в новом продукте для максимальной прибыли наших партнеров.

Вы уверены, что видели все? Просто попробуйте наш сервис.

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Мы приглашаем к сотрудничеству

  • Владельцев сайтов
  • Владельцев кликандер/попандер сетей
  • Владельцев сиджей и дорвейщиков
  • Арбитражников для слива трафика на лендинги

Поддерживаются все три рекламных формата: Mobile - push, Web - push, Rich - push. Множество опций в реализации механизмов подписки с высоким конвертом. Наше решение подходит всем сайтам (https и http). Полностью соответствует правилам поисковых систем и совместимо с другой рекламой.

Стабильная работа
Мощная платформа способна выдержать до 1 млрд отправок пушей в сутки. Быстрая работа интерфейса.

Высокие биды
Доход выше, чем в других рекламных сетях. Основную часть рассылок выкупают прямые рекламодатели без посредников, что обеспечивает максимальную прибыль. Так же к нам подключены все крупные игроки глобального рынка.

Гибкие настройки
Вы сами решаете сколько раз в сутки рассылать рекламу вашим подписчикам. Большое количество опций.

Ежедневные выплаты
Мы понимаем, насколько важны стабильные выплаты для наших партнеров. Платим ежедневно!

Модели работы
Revshare – оплата за клики подписавшихся пользователей по push-рекламе со ставками по максимальному тарифу (90%).
СPA - оплата за подписку, лучшие цены на рынке! Для партнеров с объемами (от 10к подписок) индивидуальные ставки.

Сколько можно заработать
Доход напрямую зависит от количества подписчиков в базе, а так же от тематики ресурса и ГЕО аудитории. Он будет расти с каждым днем вместе с ростом количества подписчиков.

Главные преимущества для партнеров
- Монетизация качественной рекламой
- Не влияет на доход с других видов монетизации
- Лояльность поисковых систем к подпискам на push-уведомления
- Конвертируем трафик с всех стран мира
- Принимаем сайты любой тематики
- Интуитивно-понятный интерфейс, настройка монетизации за 5 минут

В партнерке есть реферальная система - вы получаете 3% от заработка вебмастера, привлечённого по реферальной ссылке.

Несколько простых действий отделяют вас от получения высокого пассивного дохода.

Бонус для партнеров от 1000 подписок в день: + 50% на первую выплату за неделю!

Регистрация > https://clicktimes.me

Наш дружелюбный сапорт всегда на связи.

Контакты
Telegram - @clicktimes_me
Skype - live:clicktimes.me
E-mail - support@clicktimes.me

Мы в соц. сетях
vk - https://vk.com/clicktimes_me
tg - https://t.me/clicktimes_news

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