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Услуги удаленного директора по маркетингу

Автор темы dmknz, Сегодня, 14:01

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#1 dmknz

dmknz

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Отправлено Сегодня, 14:01

Всем привет!

Оказываю услуги удаленного директора по маркетингу и помогаю компаниям, которые не имеют собственной экспертизы в интернет-маркетинге.
Я считаю, что это прекрасно, когда команда кропотливо и усердно разрабатывает продукт. И так часто бывает, что такие команды не могут тратить свое время на приобретение экспертизы по каждому из инструментов и каналов продвижения в интернете. Им есть чем заняться.
Собственникам действительно сложно приходится с поиском хороших маркетологов. 
За дешево они получают низко квалифицированные кадры, которым нужно указывать на каждую мелочь, и которые не знают как считаются даже самые простые показатели эффективности.

За дорого компания получает специалиста со звездой во лбу. Такого специалиста накладно содержать, и есть риск нарваться на очень узкую экспертизу, которую не применить к текущему бизнесу. Дорогой маркетолог может виртуозно владеть таргетингом, и ничего не понимать в контексте. Или разбираться датально в маркетинге интернет-магазинов, и не уметь выстраивать маркетинг для услуг.

Я успела поработать и фрилансером с оффлайновыми бизнесами (средним и малым), и в агентстве закупки мобильного трафика для приложений, и в крутной финтех компании с бюджетом миллион долларов в месяц на один канал трафика. На пике тренда блокчейн-проектов полтора года работала с ICO, биржами и обменниками криптовалют. На текущий момент помогаю различным бизнесам выстраивать маркетинг удаленно.

С помощью моей экспертизы можно успешно:

-построить удаленный отдел маркетинга
-разработать стратегию продвижения по каналам
-посчитать бюджеты и прогноз эффективности
-улучшить маркетинговые характеристики сайта (упростим путь клиента по воронке)
-настроить аналитику
-настроить трекинг конверсий
-настроить контекстную рекламу (Google Ads, Яндекс Директ)
-настроить таргетированную рекламу (facebook, mytarget)

Для закрытия сопутствующих задач в ходе реализации стратегии у меня есть проверенные подрядчики.

С моей помощью можно:

-найти email маркетолога 
-найти SMM специалиста со всеми необходимыми компетенциями
-найти дизайнера
-найти верстальщика
-найти разработчика сайтов
-и в принципе любого IT-специалиста

В моей сети контактов очень много разных специалистов из разных успешных и очень успешных компаний, с которыми я успела поработать за последние 6 лет. Буду рада новым партнерствам с seo специалистами, таргетологами, дизайнерами, верстальщиками, разработчиками сайтов.

Все интересующие моменты Вы можете просмотреть на сайте  http://queen-ads.com

По вопросам сотрудничества обращайтесь в личные сообщения или пишите вопросы в комментариях


Сообщение отредактировал dmknz: Сегодня, 14:04

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