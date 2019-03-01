Отправлено Сегодня, 14:01

Всем привет!

Оказываю услуги удаленного директора по маркетингу и помогаю компаниям, которые не имеют собственной экспертизы в интернет-маркетинге.

Я считаю, что это прекрасно, когда команда кропотливо и усердно разрабатывает продукт. И так часто бывает, что такие команды не могут тратить свое время на приобретение экспертизы по каждому из инструментов и каналов продвижения в интернете. Им есть чем заняться.

Собственникам действительно сложно приходится с поиском хороших маркетологов.

За дешево они получают низко квалифицированные кадры, которым нужно указывать на каждую мелочь, и которые не знают как считаются даже самые простые показатели эффективности.



За дорого компания получает специалиста со звездой во лбу. Такого специалиста накладно содержать, и есть риск нарваться на очень узкую экспертизу, которую не применить к текущему бизнесу. Дорогой маркетолог может виртуозно владеть таргетингом, и ничего не понимать в контексте. Или разбираться датально в маркетинге интернет-магазинов, и не уметь выстраивать маркетинг для услуг.



Я успела поработать и фрилансером с оффлайновыми бизнесами (средним и малым), и в агентстве закупки мобильного трафика для приложений, и в крутной финтех компании с бюджетом миллион долларов в месяц на один канал трафика. На пике тренда блокчейн-проектов полтора года работала с ICO, биржами и обменниками криптовалют. На текущий момент помогаю различным бизнесам выстраивать маркетинг удаленно.



С помощью моей экспертизы можно успешно:



-построить удаленный отдел маркетинга

-разработать стратегию продвижения по каналам

-посчитать бюджеты и прогноз эффективности

-улучшить маркетинговые характеристики сайта (упростим путь клиента по воронке)

-настроить аналитику

-настроить трекинг конверсий

-настроить контекстную рекламу (Google Ads, Яндекс Директ)

-настроить таргетированную рекламу (facebook, mytarget)



Для закрытия сопутствующих задач в ходе реализации стратегии у меня есть проверенные подрядчики.



С моей помощью можно:



-найти email маркетолога

-найти SMM специалиста со всеми необходимыми компетенциями

-найти дизайнера

-найти верстальщика

-найти разработчика сайтов

-и в принципе любого IT-специалиста.



В моей сети контактов очень много разных специалистов из разных успешных и очень успешных компаний, с которыми я успела поработать за последние 6 лет. Буду рада новым партнерствам с seo специалистами, таргетологами, дизайнерами, верстальщиками, разработчиками сайтов.



Все интересующие моменты Вы можете просмотреть на сайте http://queen-ads.com



По вопросам сотрудничества обращайтесь в личные сообщения или пишите вопросы в комментариях

Сообщение отредактировал dmknz: Сегодня, 14:04