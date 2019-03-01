Finaff становится открытой партнёркой

Finaff - быстроразвивающаяся партнёрская сеть в нишах Dating, Gambling, Installs. Является частью крупного международного холдинга Web Sun Group с 10 летним опытом на рынке интернет-трафика.
Нам понадобилось время, чтобы наладить взаимоотношения с рекламодателями и отточить внутренние процессы, зато теперь мы готовы предложить вам:
Поддержку
Команда адекватных, опытных, лояльных, оперативных affiliate-менеджеров, настроенных защищать интересы паблишера.
Еженедельные подробные отчеты и рекомендации по оптимизации трафика.
Проводим работу над подтверждением трафика вебмастера и боремся за него до последнего.
Офферы
900+ проверенных офферов.
Все офферы перед запуском тестируются на жизнеспособность арбитражной командой.
Прямые рекламодатели под 200+ Гео.
Жирные эксклюзивные офферы.
Автоматическая валидация активных офферов.
Хорошие предложения для incent-трафика.
Выплаты
Еженедельные выплаты по вертикалям Gambling и Dating.
Выплаты Net1 при больших объёмах качественного трафика.
Выплаты Net15 по CPI-офферам.
Отсутствие холда на выплату.
7 платёжных систем: Webmoney, PayPal, ePayments, Payoneer, Skrill, Wire transfer и Bitcoin.
Минимальная выплата от $100, Wire transfer - от $500.
Собственные продукты
Мы – часть крупного международного холдинга и можем инвестировать в покупку вашего трафика собственные средства: выплаты раньше рекламодателей, предоставление оборотных средств крупным арбитражникам и командам.
Крутой Smartlink для Dating-вертикали (Adult, Mainstream).
Smartlink для Инсталлов и Gambling по запросу.
Поддержка API, легкая интеграция.
Обновляемая база из 100+ готовых креативов и работающих связок по Adult Dating, которыми мы можем поделиться.
Работаем по моделям CPL\CPA\CPI.
Немного рейтов:
$0,2 - $14 CPL Dating mainstream;
$0,6 - $34 CPL Dating adult;
до $210 CPA Dating adult&mainstream;
$140 - $220 CPA Gambling;
$1 - $50 CPI Installs.
Зарегистрироваться можно здесь: https://finaff.com/
Для форумчан действует промокод: FinaffInfoforum
Укажи его при регистрации, отправь тикет с промокодом своему менеджеру и гарантировано получи 50$ с первой выплатой.