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Finaff становится открытой партнёркой

Автор темы Finaff Network, Сегодня, 03:07

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#1 Finaff Network

Finaff Network

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Отправлено Сегодня, 03:07

Finaff - быстроразвивающаяся партнёрская сеть в нишах Dating, Gambling, Installs. Является частью крупного международного холдинга Web Sun Group с 10 летним опытом на рынке интернет-трафика.
Нам понадобилось время, чтобы наладить взаимоотношения с рекламодателями и отточить внутренние процессы, зато теперь мы готовы предложить вам:

 

Поддержку

Команда адекватных, опытных, лояльных, оперативных affiliate-менеджеров, настроенных защищать интересы паблишера.

Еженедельные подробные отчеты и рекомендации по оптимизации трафика.

Проводим работу над подтверждением трафика вебмастера и боремся за него до последнего.

 

Офферы

900+ проверенных офферов.

Все офферы перед запуском тестируются на жизнеспособность арбитражной командой.

Прямые рекламодатели под 200+ Гео.

Жирные эксклюзивные офферы.

Автоматическая валидация активных офферов.

Хорошие предложения для incent-трафика.

 

Выплаты

Еженедельные выплаты по вертикалям Gambling и Dating.

Выплаты Net1 при больших объёмах качественного трафика.

Выплаты Net15 по CPI-офферам.

Отсутствие холда на выплату.

7 платёжных систем: Webmoney, PayPal, ePayments, Payoneer, Skrill, Wire transfer и Bitcoin.

Минимальная выплата от $100, Wire transfer - от $500.

 

Собственные продукты

Мы – часть крупного международного холдинга и можем инвестировать в покупку вашего трафика собственные средства: выплаты раньше рекламодателей, предоставление оборотных средств крупным арбитражникам и командам.

Крутой Smartlink для Dating-вертикали (Adult, Mainstream).

Smartlink для Инсталлов и Gambling по запросу.

Поддержка API, легкая интеграция.

Обновляемая база из 100+ готовых креативов и работающих связок по Adult Dating, которыми мы можем поделиться.

 

Работаем по моделям CPL\CPA\CPI.

 

 

Немного рейтов:

$0,2 - $14 CPL Dating mainstream;

$0,6 - $34 CPL Dating adult;

до $210 CPA Dating adult&mainstream;

$140 - $220 CPA Gambling;

$1 - $50 CPI Installs.

 

 

 

Зарегистрироваться можно здесь: https://finaff.com/

 

Для форумчан действует промокод: FinaffInfoforum

Укажи его при регистрации, отправь тикет с промокодом своему менеджеру и гарантировано получи 50$ с первой выплатой.

 

 


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