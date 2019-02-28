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Дедики! Продаются дешовые с гарантией !

Автор темы aleks47, Сегодня, 13:50

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#1 aleks47

aleks47

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Отправлено Сегодня, 13:50

Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается червём по продаже дедиков.В наличии быстрые сервера 50-100Мбит для любых целей.Большой выбор стран .Гарантии 48 часов смомента получения доступа.гарантия распространяетсятолько на случаи если возникнут проблемы при подключении. Сервис с радостью пройдёт проверку администрации. ОПЛАТА QIWI. Сотрудничество через гаранта приветствуется! Комиссия за ваш счёт. КОНТАКТЫ. Телеграмм : @aleks47. ПОЧТА. ALEKSANDRUSATOV69@MAIL.RU. Буду рад долгосрочному сотрудничеству ,а также Вашим отзывам
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