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Как улучшить качество яйцеклеток перед ЭКО?

Автор темы 1987Екатерина1987, Сегодня, 08:31

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#1 1987Екатерина1987

1987Екатерина1987

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Отправлено Сегодня, 08:31

Девочки, миленькие, хотелось бы реальные отзывы! Кто уже делал эту процедуру и как заранее к ней подготовиться? я для себя уже поняла, что наш последний шанс - ЭКО (в связи с низкой яичниковой недостаточностью - все осталось 1/4 яичника). сейчас начинаю узнавать об этой процедуре, записались репродуктологу. АМГ у меня крайне низок 0,59, фолликов обычно бывает 6-7 штук каждый цикл. Как заранее начать готовиться, чтобы повысить процент здоровых вызревших яйцеклеток для стимуляции за несколько месяцев?может есть какие то секреты, особенные витамины?)пью фоллацин пока, витамин Е, липоевую кислоту, йод, мажусь льняным маслом.. 
 

 

 


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