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Договор с самозанятым может быть устным!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:48

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:48

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ФНС в письме № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019 пояснила, в какой форме должен быть составлен договор на оказание услуг между заказчиком-юрлицом и исполнителем — физлицом на НПД.
В соответствии с пунктом 1 статьи 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:
     
1) сделки юрлиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.
      
Пунктом 2 статьи 161 ГК РФ предусмотрено, что соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно.
     
При оказании услуг по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, заключение договора в письменной форме не требуется. 
Факт заключения договора подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.
     
Подтвердить свои расходы заказчик может с помощью чека, выданного ему самозанятым лицом. В чеке должен быть указан ИНН организации-заказчика и наименования оказанных услуг.
      
Источник: klerk.ru

      
      
        

 


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