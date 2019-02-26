Договор с самозанятым может быть устным!

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письме № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019 пояснила, в какой форме должен быть составлен договор на оказание услуг между заказчиком-юрлицом и исполнителем — физлицом на НПД. ФНС впояснила, в какой форме должен быть составлен договор на оказание услуг между заказчиком-юрлицом и исполнителем — физлицом на НПД.

В соответствии с пунктом 1 статьи 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юрлиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

Пунктом 2 статьи 161 ГК РФ предусмотрено, что соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно .

При оказании услуг по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, заключение договора в письменной форме не требуется.

Факт заключения договора подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.

Подтвердить свои расходы заказчик может с помощью чека, выданного ему самозанятым лицом. В чеке должен быть указан ИНН организации-заказчика и наименования оказанных услуг.





