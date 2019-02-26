Договор с самозанятым может быть устным!

ФНС в письме № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019 пояснила, в какой форме должен быть составлен договор на оказание услуг между заказчиком-юрлицом и исполнителем — физлицом на НПД.
В соответствии с пунктом 1 статьи 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юрлиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.
Пунктом 2 статьи 161 ГК РФ предусмотрено, что соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно.
При оказании услуг по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, заключение договора в письменной форме не требуется.
Факт заключения договора подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.
Факт заключения договора подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.
Подтвердить свои расходы заказчик может с помощью чека, выданного ему самозанятым лицом. В чеке должен быть указан ИНН организации-заказчика и наименования оказанных услуг.
Источник: klerk.ru