Требуется телемаркетолог. Оплата 50% с продажи ФМ Радио!

Отправлено Вчера, 22:43

Роялрадио Менеджер по работе со слушателями!

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, удаленная работа



Присоединяйся к команде крутейшей в Санкт-Петербурге ФМ Роялрадио 98.6фм Станции

Вещающей на весь Санкт-Петербург и в радиусе до 100КМ вокруг.



Условия:

* Удаленная работа из дома или в офисе по желанию.

* Звонки по готовой базе контактов с целью предложить радиослушателям уникальное эфирное поздравление, привет, или музыкальный подарок.

* Работа с простой системой отчётности.

Требования:

* Наличие компьютера и стабильного интернет-соединения (В Случае работы из дома);

* Готовность к работе с возражениями;

* Коммуникабельность.

Мы предлагаем:

* Готовую клиентскую базу;

* Бесплатную IP-телефонию;

* Оплачиваемое дистанционное обучение с тренером по продажам;

* Неограниченный доход;

* Стабильные выплаты без задержек, по желанию - 1,2,4 раза в месяц;

* Удобные графики 5/2 (10-19, 11-20 мск - полный день и 10-15; 15-20 - неполный день, выходные суббота или воскресенье и 1 день в будни, также возможна работа 24/7 при желании получать повышенный доход);



Что вам предстоит продавать:

Уникальная Роялрадио ФМ 98.6 станция отличается от всех известных вам радиостанций.

Бизнесмодель ФМ радиостанций подразумевает продажу рекламного времени. - это не про нас

То есть работа Радиостанции заключается в прокачивании рейтинга, наборе слушательской аудитории и дальнейшей продаже этой аудитории рекламодателям на основе этих рейтингов. Данная модель получила высокую популярность и это достаточно оправданно… Но есть одно НО. Рейтинг строится «Независимой» рейтинговой компанией с иностранными корнями и чтобы любая Российская радиостанция могла как то работать на Российском рынке, она должна платить этой «Форейджг компани» чтобы та в свои исследования добавила соответствующую радиостанцию, а если та не платит, то и станции как бы не существует.

а практически все рекламодатели при закупках рекламы ориентируются исключительно на аудиторию радиостанции считаемую этой рейтинговой корпорацией.

в общем чтобы не кормить супостатов (Лучше мы вам наши будущие менеджеры - больше заплатим!!!) - Роялрадио решило отказаться от этой успешной модели и запустить собственную уникальную модель.

Мы не продаём рекламу. И вообще… стараемся не размещать рекламу в эфире. Таким образом в нашем эфире вы практически не услышите рекламы всяких товаров и услуг… НО… Так как радиостанция для своего существования должна зарабатывать, мы всё таки что то продаём… Мы продаём радость! Мы продаём возможность передать эмоции наших радиослушателей всей аудитории радиостанции.. Наши радиослушатели могут купить возможность передать привет, подарить песню, подарить признание в любви и тдтп… Согласитесь приятно иметь возможность гарантированно передать привет своему близкому человеку на весь Санкт-Петербург… при этом подарить ему песню, которую он действительно любит, а не ту которая есть в репертуаре радиостанции… и для этого всякие рейтинги не нужны… для этого нужно только одно, чтобы в это время ваш получатель включил приёмник и услышал ваш привет. (а для этого ему можно просто позвонить и сказать Включи радио на 98.6фм - прямо сейчас - он включает и все рады )

Данная услуга стоит 250р за одну песню с одним поздравлением.

кроме того есть несколько более дорогих предложений за 500 1000 и 1500р

таким образом вам как хорошему продавцу один звонок может принести до 750р

а в день можно продать и 10 и 20 и 30таких поздравлений, что позволит иметь достойный доход продавая радость людям.



что скажете коллеги?????