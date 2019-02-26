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World-Bases.com - Списки сайтов и доменов на различных CMS

Автор темы worldbases, Вчера, 18:16

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#1 worldbases

worldbases

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Отправлено Вчера, 18:16

World-Bases - сервис по продаже списков сайтов/доменов на самых различных CMS. В наличии более 40 CMS содержащих более 1500 доменных зон, вот лишь некоторые из них:
  • WordPress - 25 776 220 шт.
  • Joomla - 2 295 954 шт.
  • Magento - 340 612 шт.
  • Drupal - 977 599 шт.
  • Bitrix - 236 908 шт.
  • OpenCart - 359 380 шт.
  • DLE (DataLife Engine) - 89 541 шт.
  • TYPO3 - 707 884 шт.
  • Все делегированные (зарегистрированные) домены - 252 231 960 шт.
  • Все работающие сайты (код ответа 200) - 162 013 631 шт.
  • Все интернет магазины - 2 874 114 шт.
    • Проверка осуществляется исключительно свежих списков зарегистрированных доменов, полученных напрямую от регистраторов (gTLD, ccTLD, IDN), а также списки поддоменов из приватных сервисов.
    Для проверки используется собственное программное обеспечение. Обновление баз происходит на регулярной основе. Качество баз на момент публикации обновления составляет не менее 99%.
     
    Проверить качество базы
    У каждой базы есть выборка из 100 рандомных доменов/сайтов (из актуальной базы), которые вы можете бесплатно посмотреть и оценить качество самой базы.
    А также на сайте есть полные списки доменных зон (с количеством доменов в базе по каждой доменной зоне) для каждой из основных баз, например:
     

    WordPress

    100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases....p?cms=wordpress
    Информация по доменным зонам - https://world-bases....p?cms=wordpress
     
    Joomla
    100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases.....php?cms=joomla
    Информация по доменным зонам - https://world-bases.....php?cms=joomla
     
    Magento
    100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases....php?cms=magento
    Информация по доменным зонам - https://world-bases....php?cms=magento
     
    Drupal
    100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases.....php?cms=drupal
    Информация по доменным зонам - https://world-bases.....php?cms=drupal

     
    ---
    Все базы можно купить в онлайн-режиме на сайте: https://world-bases.com
    ---
    ICQ: 441914422

     


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