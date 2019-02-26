World-Bases.com - Списки сайтов и доменов на различных CMS

Отправлено Вчера, 18:16

World-Bases - сервис по продаже списков сайтов/доменов на самых различных CMS. В наличии более 40 CMS содержащих более 1500 доменных зон, вот лишь некоторые из них:

WordPress - 25 776 220 шт.

Joomla - 2 295 954 шт.

Magento - 340 612 шт.

Drupal - 977 599 шт.

Bitrix - 236 908 шт.

OpenCart - 359 380 шт.

DLE (DataLife Engine) - 89 541 шт.

TYPO3 - 707 884 шт.

Все делегированные (зарегистрированные) домены - 252 231 960 шт.

Все работающие сайты (код ответа 200) - 162 013 631 шт.

Все интернет магазины - 2 874 114 шт.

Проверка осуществляется исключительно свежих списков зарегистрированных доменов, полученных напрямую от регистраторов (gTLD, ccTLD, IDN), а также списки поддоменов из приватных сервисов.

Для проверки используется собственное программное обеспечение. Обновление баз происходит на регулярной основе. Качество баз на момент публикации обновления составляет не менее 99%.

Проверить качество базы

У каждой базы есть выборка из 100 рандомных доменов/сайтов (из актуальной базы), которые вы можете бесплатно посмотреть и оценить качество самой базы.

А также на сайте есть полные списки доменных зон (с количеством доменов в базе по каждой доменной зоне) для каждой из основных баз, например:

WordPress

100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases....p?cms=wordpress

Информация по доменным зонам - https://world-bases....p?cms=wordpress

Joomla

100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases.....php?cms=joomla

Информация по доменным зонам - https://world-bases.....php?cms=joomla

Magento

100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases....php?cms=magento

Информация по доменным зонам - https://world-bases....php?cms=magento

Drupal

100 рандомных сайтов из актуальной базы - https://world-bases.....php?cms=drupal

Информация по доменным зонам - https://world-bases.....php?cms=drupal

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Все базы можно купить в онлайн-режиме на сайте: https://world-bases.com

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