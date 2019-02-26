Помогу создать прибыльный онлайн-бизнес. Ищу эксперта для продвижения

Отправлено Вчера, 13:49

Уважаемые коучи, тренера, консультанты, эксперты.

Недавно я изучил очень интересный маркетинговый подход, который помогает не только понять чего действительно хотят ваши потенциальные клиенты, но и создать на этом экспертный бизнес (тренинг, коучинг, видео-курс, онлайн-школу).

Это американская разработка - аналогов нету на просторах СНГ.

Мне интересно развивать эту тему у нас, адаптировать её под наш рынок.

Именно поэтому я ищу 1 человека, чтобы реализовать эту идею БЕСПЛАТНО.

Если у вас уже есть экспертный бизнес, или вы только планируете его начать, но не знаете как - это поможет вам сдвинуться с места или поднять ваш бизнес на новый уровень.

Мы будем работать с вами в течении 1-2 месяцев до результата! Я буду уделять вам и вашему бизнесу 100% свободного времени.

От вас потребуется:

- желание и время все это воплотить в реальность

- рекламный бюджет в 100-200 долларов

- бюджет на дополнительные сервисы, если у вас ещё таких нет (например, домен, хостинг, сайт, имеил автореспондер и прочее).

- после получения результатов оставить видео-отзыв о моей работе

ПИШИТЕ в личку, если интересно.

Вы сможете более глубоко понять ваш рынок, лучше обслуживать ваших клиентов, создать свою базу подписчиков, получать больше потенциальных клиентов, и увеличить ваши продажи и бизнес в процессе.

Вы сможете задать правильный вопросы вашей аудитории, чтобы понять что именно они хотят купить, и конкретно как это им продавать.

Вы сможете создать сегменты вашей аудитории и понять на чем нужно сфокусироваться, ещё до старта вашего обучающего продукта и создания маркетингового контента.

Таким образом вы сможете стартовать ваш бизнес с продуктом, который люди хотят покупать уже сейчас и создать маркетинговые сообщения, которые будут легко привлекать потенциалных клиентов в ваш бизнес.

Жду ваших предложений!

Алексей.