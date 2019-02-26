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Biggico - CPA Партнерка | CPA, CPL, RS | Офферы Под Все ГЕО

Автор темы biggico, Вчера, 13:27

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#1 biggico

biggico

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Minsk
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 13:27

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Biggico это CPA партнерская сеть с большим количеством высоко конвертируемых CPA, Revenue share, CPL офферов. У нас вы можете найти самые прибыльные вертикали: Казино, Гэмблинг, Форекс, Трейдинг, Bizopp, Дейтинг, Нутра, и даже больше!
 
Все наши офферы отбираются вручную, платежеспособность каждого подтверждена. Помимо этого, Biggico располагает финансовой подушкой безопасности, которая позволяет рассчитаться с нашими партнерами при любых форс-мажорах.
 
Выплаты доступны начиная с 500$. Вывести средства можно в популярных криптовалютах: Биткоин, Эфир, или же в фиантых деньгах: доллары США, евро. 
 
Мы предоставляем персонального менеджера для каждого партнера, который с радостью подберет наиболее подходящий под ваш трафик оффер и проконсультирует по всем возникающим вопросам. Вы никогда не пропустите запуск новых офферов, потому что вам будет приходить информационное письмо о новых предложениях, апдейтах, бонусах и т.п.
 
Я практически уверен, что вам хочется увидеть офферы нашей партнерки.
Внимание! Некоторая часть офферов находится в "приватном" статусе. Чтобы их увидеть вам нужно быть зарегистрированным пользователем. Ваш персональный менеджер свяжется с вами и открое доступ.
 
Кроме того, мы предоставляем бонус для всех участников форума: используйте промокод BEST при регистрации и за вами будет закреплен наш лучший персональный менеджер, который поможет вам выжать максимум из вашего трафика!
 
Другие факты о Biggico:
  • Мы являемся стратегическим партнером Cointraffic, что позволяет добывать наилучшие условия для наших партнеров в рамках офферов
  • Платформа Biggico является полностью уникальной, вся статистика обновляется в релаьном времени, имеется очень глубокий аналитический блок.
  • Наши гуру кодирования постоянно следят за техническим состоянием нашей платформы и стараются улучшать юзабилити.
  • Наша партнерка абсолютно прозрачна, мы не скрываем своих лиц. Поэтому вы можете с легкостью найти нас на аффилейт конференциях по всему миру.
Присоединяйтесь к Biggico и монетизируйте свой трафик.

Сообщение отредактировал biggico: Вчера, 13:47

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