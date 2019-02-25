50% с выручки! Партнерка. Заработай на радио Легально!

Отправлено Сегодня, 12:59





продажа поздравлений на ФМ Радиостанции в Санкт-Петербурге.

Это не значит что монетизировать можно только Питерский трафик. СПБ - это огромный мегаполис, в котором живет около 6млн людей, всех их можно поздравлять с любыми праздниками, и поздравлять их могут как раз кто угодно, живущий где угодно... хоть в Африке, Европе, Азии, России хоть в Америке... так что бизнес у вас получится достойный...

подключены все возможные способы оплаты...





Хорошего заработка! продажа поздравлений на ФМ Радиостанции в Санкт-Петербурге.Это не значит что монетизировать можно только Питерский трафик. СПБ - это огромный мегаполис, в котором живет около 6млн людей, всех их можно поздравлять с любыми праздниками, и поздравлять их могут как раз кто угодно, живущий где угодно... хоть в Африке, Европе, Азии, России хоть в Америке... так что бизнес у вас получится достойный...подключены все возможные способы оплаты...Хорошего заработка!

Официальный сайт радиостанции: royalradio.ru

Роялрадио — уникальный социальный музыкальный проект в Мировом ФМ Пространстве. Никогда и нигде в другом месте вы еще не имели возможности будучи обычным слушателем управлять эфиром, целой ФМ радиостанции. Только представьте, вы можете загрузить свой плейлист на радио и целый час весь Санкт-Петербург слушать ваш плейлист. И всё это удовольствие будет стоить всего 1000р за час. Вам достаточно указать в какой день в какое время и что вы хотите слушать и после оплаты у вас появится возможность представить всему Санкт-Петербургу свой музыкальный вкус или своё музыкальное творчество. Существует несколько вариантов как это сделать. Вы можете или выбрать что то из того что есть уже на сайте Royalradio.ru, или загрузить свои треки (плейлист) или микс на сайт. Также можете прислать своё голосовое приветствие или привет или поздравление в виде записанного голосового файла (можно просто на смартфон) — и ваше приветствие тоже будет добавлено в плейлист и проиграно в течении часа 3 раза. Остались вопросы? Звоните +7(812)7252525 или пишите в соц сети: https://vk.com/vekuz https://www.facebook.com/vovchansky