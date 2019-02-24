Акции марихуановых компаний...

Отправлено Вчера, 22:10





Основательница Pepper International - Кэрол Пеппер - убеждена, что акции производителей каннабиса имеют огромный потенциал роста из-за уникальных свойств продукта и это следующий Клондайк для инвесторов. По ее мнению, даже после взрывного роста в 2018 году они не просядут так сильно, как биткоин.

Отметим, что в прошлом году Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq добавили в листинг канадские компании Canopy Growth и Cronos Group. Всего за год их акции выросли на 65% и 115% соответственно. Сильным толчком для производителей каннабиса стало решение о легализации в Канаде, после чего они начали экспансию и на европейский рынок.

Пеппер подчеркнула, что марихуана будет еще активнее применяться в медицине, включая лечение артритов и даже эпилепсии, и спрос будет расти. На вопрос, почему акции производителей не повторят нисходящую динамику биткоина после сильного роста, она ответила, что каннабис — феноменальный продукт с четкими свойствами. Она также добавила, что в будущем американские производители табачных изделий и алкоголя также выйдут на рынок марихуаны.



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