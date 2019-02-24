Перейти к содержимому

Фотография

Акции марихуановых компаний...

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 22:10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 959 сообщений
8 334
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:10

Image201902250158291551045510.png
      

Основательница Pepper International - Кэрол Пеппер - убеждена, что акции производителей каннабиса имеют огромный потенциал роста из-за уникальных свойств продукта и это следующий Клондайк для инвесторов. По ее мнению, даже после взрывного роста в 2018 году они не просядут так сильно, как биткоин.
      
Отметим, что в прошлом году Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq добавили в листинг канадские компании Canopy Growth и Cronos Group. Всего за год их акции выросли на 65% и 115% соответственно. Сильным толчком для производителей каннабиса стало решение о легализации в Канаде, после чего они начали экспансию и на европейский рынок.
     
Пеппер подчеркнула, что марихуана будет еще активнее применяться в медицине, включая лечение артритов и даже эпилепсии, и спрос будет расти. На вопрос, почему акции производителей не повторят нисходящую динамику биткоина после сильного роста, она ответила, что каннабис — феноменальный продукт с четкими свойствами. Она также добавила, что в будущем американские производители табачных изделий и алкоголя также выйдут на рынок  марихуаны.
      
Pepper International занимается консультацией семейных офисов из США, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.
      
Источник: forklog.com

      
     
         

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Стратегии и тактики инвестирования


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инвестирование
  3. Стратегии и тактики инвестирования
  4. Правила форума