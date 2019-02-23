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Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чист

Автор темы galin, Сегодня, 19:56

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#1 galin

galin

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Удмуртия
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 19:56

Если у Вас есть свой сайт и Вы хотите продвинуть его в Интернете, увеличить поток клиентов на него, то возможно мое предложение Вам будет интересно.

Предлагаю Вам настройку тестовой рекламной кампании в Рекламной сети Яндекса (РСЯ). Если результаты рекламы вам понравятся, то логично будет сотрудничать дальше.

Что будет сделано:

• Бесплатно проведен  аудит вашего сайта, аудит конкурентных предложений.

Будут выявлены  недочёты, слабые и сильные стороны. Получите  рекомендации по улучшению сайта.

• Настройка тестовой рекламной кампании

- Настройка рекламы в РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)

- Создание групп объявлений

- Ведение рекламы до 14 дней

- Отчет по результатам рекламы

- План дальнейших действий

 Пишите, звоните. Буду рада сотрудничеству.

 

 

 


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