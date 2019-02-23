Онлайн-курс для желающих начать юридическую практику

Отправлено Сегодня, 16:20

Я - адвокат со стажем более 12 лет работы и предлагаю для всех желающих практический курс юриспруденции.

В рамках курса будем пошагово рассматривать ведение различных категорий дел. Подробно, понятно, с письменными образцами документов, которые вы сможете использовать в работе.

Что указать в иске, какие документы прикладывать, что запрашивать и как обычно разрешаются те или иные дела реальными судами.

В общем, та живая юридическая практика, которую вы вряд ли изучали в институте.

Курс, рассчитан, в первую очередь, на студентов, выпускников и юристов, желающих перейти от составления типовых договоров в офисе к самостоятельной судебной практике.

Обучение "для себя" и переучивание на юриста с другой профессии также возможно, хотя в последнем случае вам придется изучать дополнительно немало теории.

Контакты здесь, в моем блоге: https://alena-dnepr.....com/52938.html