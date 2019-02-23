Игра в Play Fortuna

Открытие плей фортуна официальный сайт казино состоялось в 2012 году. Программное обеспечение от Microgaming, Net Entertainment. Лицензия казино плей фортуна - Curasao.

Руссификация есть. Валюты счета: ru € $.

Бонусы в Play Fortuna casino - 100% бонусных начислений на первый депозит от 10$, на следующие от 25 долларов - 5%, при депозите с помощью СМС-платежа бонус составит 100%. В казино плей фортуна есть возможность игры на условные фишки, то есть бесплатно.

Игры в play fortuna: