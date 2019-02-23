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Игра в Play Fortuna

Автор темы Romanhik, Сегодня, 05:51

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#1 Romanhik

Romanhik

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:51

playfortuna-casino-logo-m.gif
Открытие  плей фортуна официальный сайт казино состоялось в 2012 году. Программное обеспечение от Microgaming,  Net Entertainment. Лицензия казино плей фортуна - Curasao.
Руссификация есть. Валюты счета: ru € $.

Бонусы в Play Fortuna casino  - 100% бонусных начислений на первый депозит от 10$, на следующие от 25 долларов - 5%, при депозите с помощью СМС-платежа бонус составит 100%. В казино плей фортуна есть возможность игры на условные фишки, то есть бесплатно.

Игры в play fortuna:

- рулетки;
- баккара, блэкджек, бинго и видео покеры;
- прогрессивные слоты;
Полное описание плей фортуна официальный сайт казино, бонусы казино плей фортуна, промокод, бездепозитный бонус: https://www.casinore...una-casino.html

 

 

 

 

 

 

 


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