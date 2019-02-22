DaoPush.com - топовый CPM на push уведомлениях | Акция 100 % отчислени

Отправлено Вчера, 15:07

Доброго времени суток

DaoPush.com - высокотехнологичная рекламная платформа по монетизации и продажи трафика с push уведомлений

Выходим в паблик! До конца февраля - 100% отчислений для всех партнеров!

Мы представляем вам платформу DaoPush.com по монетизации push уведомлений от создателей TerraLeads, ApiLead, InstallMonster, ZipMonster, нам доверяют тысячи вебмастеров!

Команда DaoPush.com приглашает к сотрудничеству

- Владельцев сайтов

- Владельцев расширений

- Владельцев кликандер/попандер сетей

- Медиабаеров для слива трафика на лендинги

Основные преимущества для вебмастеров:

1 - До конца февраля - 100% отчисления, с последующими отчислениями 80-90 % в зависимости от объемов

2 - Уникальная система ротации рекламных кампаний, которая показывает топовый CPM

3 - Множество уже протестированных лендингов по всем направлениям и гео с локализироваными переводами

4 - Возможность интеграции на сайт как по http так и по https протоколам.

5 - Защита от потенциальных санкций яндекса

6 - Простая интеграция

7 - Выплаты по запросу на Webmoney, Epayments, Wire, Paypal, BTC минималка 10$

8 - Щадящий режим рассылки пользователям

9 - С нами работают топы

кота : 10 - Новым партнерам от 50к пдп/дейли дарим

Внимание! Для партнеров с крупным объемом трафика(от 100к подписок/день) есть тарифы на выкуп подписок, цены гораздо выше рынка. Спешите написать в саппорт, так как бюджет не безлимитный и есть лимиты на выкуп.

Основные преимущества для рекламодателей:

1 - Минимальный бид 0,001 $ за клик!

2 - Большой объем показов

3 - Собственная, не отжатая база подписок, со свежими пользователями

4 - Высококонвертабельный трафик

Как это работает:

1. Регистрируетесь в системе, добавляете источник получаете скрипт JS установки на сайт или URL лендинга

2. Вставьте скрипт на свой источник сайт/расширение/лендинг или льете на лендинг трафик

3. Получайте стабильно растущую прибыль! Каждая 1000 подписок могут принести вам до 200 $ на дистанции

Welcome! Наши контакты:

Skype: live:anstasialebovski