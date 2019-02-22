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DaoPush.com - топовый CPM на push уведомлениях | Акция 100 % отчислени

Автор темы Daopush, Вчера, 15:07

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#1 Daopush

Daopush

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Отправлено Вчера, 15:07

Доброго времени суток
DaoPush.com - высокотехнологичная рекламная платформа по монетизации и продажи трафика с push уведомлений
 
Выходим в паблик! До конца февраля - 100% отчислений для всех партнеров!
 
Мы представляем вам платформу DaoPush.com по монетизации push уведомлений от  создателей TerraLeads, ApiLead, InstallMonster, ZipMonster, нам доверяют тысячи вебмастеров!
 
Команда DaoPush.com приглашает к сотрудничеству
- Владельцев сайтов
- Владельцев расширений
- Владельцев кликандер/попандер сетей
- Медиабаеров для слива трафика на лендинги
 
Основные преимущества для вебмастеров:
 
1 - До конца февраля - 100% отчисления, с последующими отчислениями 80-90 % в зависимости от объемов
2 - Уникальная система ротации рекламных кампаний, которая показывает топовый CPM
3 - Множество уже протестированных лендингов по всем направлениям и гео с локализироваными переводами
4 - Возможность интеграции на сайт как по http так и по https протоколам.
5 - Защита от потенциальных санкций яндекса
6 - Простая интеграция
7 - Выплаты по запросу на Webmoney, Epayments, Wire, Paypal, BTC минималка 10&#36;
8 - Щадящий режим рассылки пользователям
9 - С нами работают топы
10 - Новым партнерам от 50к пдп/дейли дарим кота  :biggrin: :
 
Внимание! Для партнеров с крупным объемом трафика(от 100к подписок/день) есть тарифы на выкуп подписок, цены гораздо выше рынка. Спешите написать в саппорт, так как бюджет не безлимитный и есть лимиты на выкуп.
 
Основные преимущества для рекламодателей:
 
1 - Минимальный бид 0,001 &#36; за клик!
2 - Большой объем показов
3 - Собственная, не отжатая база подписок, со свежими пользователями
4 - Высококонвертабельный трафик
 
Как это работает:
 
1. Регистрируетесь в системе, добавляете источник получаете скрипт JS установки на сайт или URL лендинга
2. Вставьте скрипт на свой источник сайт/расширение/лендинг или льете на лендинг трафик
3. Получайте стабильно растущую прибыль! Каждая 1000 подписок могут принести вам до 200 &#36; на дистанции
 
 
Welcome! Наши контакты:
Skype: live:anstasialebovski
Telegram chat: https://t.me/DaoPush

 


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