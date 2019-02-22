Prosto.Insure - партнёрская программа для туристических, авто и спорт

Отправлено Сегодня, 06:56

Приветствуем, уважаемые форумчане!

Prosto.Insure - современная партнёрская программа по продаже страховых полисов, созданная специально для туристических, автомобильных и спортивных сайтов. Мы предлагаем ещё один гибкий инструмент монетизации.

Prosto.Insure предлагает лучшие цены на страховки 20-ти лучших страховых компаний.

Мы автоматически проверяем цены каждые 15 минут, поэтому гарантируем, что вы и ваши пользователи не сможете найти цену ниже.

Каждый полис в Prosto.Insure настоящий и попадает в базу страховой компании моментально.

Вы сами решаете, какой полис оформлять, у какой компании. Сравните условия, выберите «дружелюбную» цену, оформите свой полис дома или в офисе.

Prosto.Insure работает бесплатно. Это значит, никаких подписок, СМС-уведомлений, скрытых платежей и комиссий. Вы оформляете свой полис ровно за ту цену, которую видите.

Модель работы партнёрской программы:

CPS, revshare - веб мастер получает процент от стоимости купленного пользователем страхового полиса. 15% c туристической страховки, 8% каско/ОСАГО и 15% со спортивной страховки. Спортивные страховки уникальный продукт, которого нет больше ни у кого на рынке.

Основные инструменты:

Настраиваемый интерактивный виджет с формой поиска под каждую из тематик.

Ссылка.

Возможна интеграция по API.

Удобная статистика. Выплаты WM и ЯД, ИП и юр. лицам на банковский счёт.

Главные преимущества:

Востребованный товар - страховые полисы для спортсменов, туристов и автомобилистов.

Простое подключение.

Выплаты два раза в месяц.

Индивидуальный подход к каждому вебмастеру.

Зарегистрироваться в партнёрской программе можно здесь https://partner.prosto.insure

По всем вопросам пишите pv@prosto.insure