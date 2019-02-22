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Prosto.Insure - партнёрская программа для туристических, авто и спорт

Автор темы ProstoInsure, Сегодня, 06:56

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#1 ProstoInsure

ProstoInsure

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:56

Приветствуем, уважаемые форумчане!
 
Prosto.Insure - современная партнёрская программа по продаже страховых полисов, созданная специально для туристических, автомобильных и спортивных сайтов. Мы предлагаем ещё один гибкий инструмент монетизации.
 
Prosto.Insure предлагает лучшие цены на страховки 20-ти лучших страховых компаний.
Мы автоматически проверяем цены каждые 15 минут, поэтому гарантируем, что вы и ваши пользователи не сможете найти цену ниже.
Каждый полис в Prosto.Insure настоящий и попадает в базу страховой компании моментально.
Вы сами решаете, какой полис оформлять, у какой компании. Сравните условия, выберите «дружелюбную» цену, оформите свой полис дома или в офисе.
Prosto.Insure работает бесплатно. Это значит, никаких подписок, СМС-уведомлений, скрытых платежей и комиссий. Вы оформляете свой полис ровно за ту цену, которую видите.
 
Модель работы партнёрской программы:
CPS, revshare - веб мастер получает процент от стоимости купленного пользователем страхового полиса. 15% c туристической страховки, 8% каско/ОСАГО и 15% со спортивной страховки. Спортивные страховки уникальный продукт, которого нет больше ни у кого на рынке.
 
Основные инструменты:
Настраиваемый интерактивный виджет с формой поиска под каждую из тематик.
Ссылка.
Возможна интеграция по API.
Удобная статистика. Выплаты WM и ЯД, ИП и юр. лицам на банковский счёт.
 
Главные преимущества:
Востребованный товар - страховые полисы для спортсменов, туристов и автомобилистов.
Простое подключение.
Выплаты два раза в месяц.
Индивидуальный подход к каждому вебмастеру.
 
Зарегистрироваться в партнёрской программе можно здесь https://partner.prosto.insure
По всем вопросам пишите pv@prosto.insure

 


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