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Показ пошлого фильма "Праздник" - не состоялся!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:41

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 21:41

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Группа активистов (около 20 человек) сорвала показ "фильма" режиссера Алексея Красовского «Праздник», организованный в здании общества «Международный Мемориал» в центре Москвы. Среди активистов сорвавших показ, были члены движения SERB Гоша Тарасевич и Игорь Брумель.
 
«Как только начался показ фильма Алексея Красовского «Праздник», пришла группа активистов, которые устроили практически реальный погром. Показа фильма не было», – передает АГН «Москва». 
 
Корреспондент Агентства «Москва», пришедший на показ, уточнил, что группа недовольных начала собираться еще у входа, затем эти люди зашли в зал и начали кричать: «Позор!». Одна из активисток встала перед экраном, тем самым мешая демонстрации фильма. Прибывшие полицейские задержали женщину.
 
«Едва мы успели запустить первый фрагмент, прошло буквально минут 10, как в наше здание ворвались странные люди с георгиевскими ленточками, с кучей разных камер и других девайсов, с баллончиками с надписью ЛДПР, с пресс-картами на груди, часть из которых они скрывали, они начали громко выкрикивать "позор", "вы показываете кино без прокатного удостоверения", "зачем вы продаете нашу родину"?..», — сообщили в самом «Мемориале».
 
«Стороны нефлегматично высказывались. Минут через 20 полиции наконец удалось (ну не то чтобы они изо всех сил старались) вывести из Мемориала человек 20 этих сербо-нодовцев», — отметили "правозащитники".
 
Лента «Праздник», снятая в 2018 г., рассказывает о встрече нового 1942 г. семьей ученого из блокадного Ленинграда. В центре сюжета оказывается семья, живущая в достатке, несмотря на тяжелые времена в стране. Дочь приводит на празднование Нового года мужчину, за которого собирается замуж, а сын - девушку, которая явно удивляется обилию еды на столе семейства, пока все вокруг голодают. Лента была неоднозначно воспринята критиками, в том числе упрекающими режиссера в кощунстве. (Сам я - А.Б. - смог досмотреть эту бездарную пошлятину лишь до половины: художественная ценность "кина" близка к нулю, даже если оставить в стороне морально-этическую сторону этого дерьмища).
 
Скандал вокруг ленты вспыхнул после ее публикации в Сети. Режиссер решил не получать для своего фильма прокатное удостоверение. Через некоторое время с YouТube фильм удалили без объяснения причин, но позже ссылка на ленту была восстановлена. В компании объяснили, что произошел сбой в системе.
 
По данным ТАСС, прокуратура Петербурга запросила сценарий и видеоматериалы фильма для проведения проверки.
 
Видео событий можно посмотреть здесь: https://www.ntv.ru/novosti/2157906

 

 


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