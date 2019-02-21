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EssayTop.club - Трастовая ПП под edu трафик | Персональный подход к к

Автор темы EssaytopClub, Вчера, 14:46

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#1 EssaytopClub

EssaytopClub

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Отправлено Вчера, 14:46

Уважаемые вебмастера!
 
Рады представить вам EssayTop.club - самую трастовую и прибыльную партнерскую программу для зарубежного студенческого трафика.
 
Мы на рынке essay writing уже более 12 лет. Написали более 3 миллионов страниц академ работ. 
Знаем про этот бизнес все и готовы предоставлять лучшие условия для вашего трафика.
 
Наша фишка : Персональный подход к каждому Вебмастеру!
 
Гео: Все англоязычные страны, Китай, ОАЭ
 
Ключевые моменты:

До 85% за новый заказ

 

До 25% за ребил

 

До 25% за разбуженных старых клиентов

 

5% по реферальной программе

 
Средний чек — $152. Клиент делает 7-9 заказов в течение 2х лет
 
Полная реалтайм статистика
 
Нет шейва и рефандов
 
Своевременные выплаты по запросу
Платежные системы: PayPal, Webmoney, Payoneer, Epayments (будут расширяться)
 
Интересно? Стучитесь за инвайтами! 
в наш telegram Essaytopclub, skype Olga EssayTop.Club или на почту olga@essaytop.club

Сообщение отредактировал EssaytopClub: Вчера, 14:48

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