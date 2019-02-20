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Требуется Директолог на постоянную работу

Автор темы Romanus, Сегодня, 07:42

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#1 Romanus

Romanus

    Рекламщик

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 3 556 сообщений
1 603
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Тверская область
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:42

Что нужно делать:

·         Сбор семантики

·         Создание, настройка, запуск рекламных кампаний (поиск и РСЯ)

  • Ежедневная оптимизация рекламных кампаний. Улучшение показателей, A/B тестирование, гипотезы
  • Контроль и уменьшение стоимости клика/лида
  • Регулярная отчетность по эффективности рекламных кампаний

 

Требования:
 

·         умение самостоятельно настраивать рекламу и отслеживать эффективность

·         представление об общих принципах интернет-маркетинга, поведенческих факторах пользователей

·         умение анализировать целевую аудиторию, адаптировать рекламу под разные ЦА

·         активность

·         честность, ответственность

·         Опыт настройки рекламы в Яндекс Директ от 50 кампаний

·         Знание Яндекс метрики

ЗП = оклад + бонус

Пишите в личку или в скайп kinsav


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