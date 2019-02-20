Требуется Директолог на постоянную работу

Что нужно делать:
· Сбор семантики
· Создание, настройка, запуск рекламных кампаний (поиск и РСЯ)
- Ежедневная оптимизация рекламных кампаний. Улучшение показателей, A/B тестирование, гипотезы
- Контроль и уменьшение стоимости клика/лида
- Регулярная отчетность по эффективности рекламных кампаний
Требования:
· умение самостоятельно настраивать рекламу и отслеживать эффективность
· представление об общих принципах интернет-маркетинга, поведенческих факторах пользователей
· умение анализировать целевую аудиторию, адаптировать рекламу под разные ЦА
· активность
· честность, ответственность
· Опыт настройки рекламы в Яндекс Директ от 50 кампаний
· Знание Яндекс метрики
ЗП = оклад + бонус
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