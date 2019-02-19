ТОП 4 сервиса - раскрутка Вконтакте, накрутка Вконтакте

Привет!
Делюсь информацией об эффективных сервисах для Вконтакте.
Коротко по теме:
Сервисов для Вк в интернете много, которыми можно накрутить подписчиков, лайки, репосты, комментарии, просмотры, но вот выбрать среди них поистине эффективные можно только, если их тестировать в течении некоторого времени, что я и сделала.
В моей подборке разные сервисы, поэтому здесь вы познакомитесь с такими, которыми можно не только накрутить, но и раскрутить страницу, группу или паблик.
Все сервисы давно работают и пользуются большим спросом среди пользователей Вк.
Поехали:
http://vktarget.ru - накрутка исключительно Живых подписчиков и таких действий, как лайки, репосты, есть даже автолайки и авторепосты на новые посты в группе.
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https://sociate.ru - размещение своих рекламных (и не только) постов в посторонних сообществах и пабликах для продвижения товара, услуги, сайта, группы или вовсе себя, как личности/блогера.
Цена зависит от одной или нескольких выбранных групп, где будут учитываться важные факторы такие как количество участников, охват, CPM.
Вам будет предоставлена статистика любой группы, которая вас заинтересует.
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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Все что угодно, будь это подписка или репост с лайком, а также комментарий или реклама вашего сообщества или паблика на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)
Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4,00 руб.
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http://bosslike.ru - накрутка Ботов за копейки вперемешку с Живыми аккаунтами, но ботов больше, а также можно накрутить лайки, репосты, комментарии, голосования, просмотры.
Сначала покупаете баллы, после тратите их на накрутку.
Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 1,00 руб.
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Данные сервисы выполняют все необходимые функции качественно и недорого, что устраняет необходимость в похожих сервисах.