ТОП 4 сервиса - раскрутка Вконтакте, накрутка Вконтакте

Отправлено Сегодня, 16:41

Привет!



Делюсь информацией об эффективных сервисах для Вконтакте.



Коротко по теме:



Сервисов для Вк в интернете много, которыми можно накрутить подписчиков, лайки, репосты, комментарии, просмотры, но вот выбрать среди них поистине эффективные можно только, если их тестировать в течении некоторого времени, что я и сделала.



В моей подборке разные сервисы, поэтому здесь вы познакомитесь с такими, которыми можно не только накрутить, но и раскрутить страницу, группу или паблик.

Все сервисы давно работают и пользуются большим спросом среди пользователей Вк.





Поехали:





http://vktarget.ru - накрутка исключительно Живых подписчиков и таких действий, как лайки, репосты, есть даже автолайки и авторепосты на новые посты в группе.









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https://sociate.ru - размещение своих рекламных (и не только) постов в посторонних сообществах и пабликах для продвижения товара, услуги, сайта, группы или вовсе себя, как личности/блогера.



Цена зависит от одной или нескольких выбранных групп, где будут учитываться важные факторы такие как количество участников, охват, CPM.

Вам будет предоставлена статистика любой группы, которая вас заинтересует.









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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Все что угодно, будь это подписка или репост с лайком, а также комментарий или реклама вашего сообщества или паблика на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)



Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4,00 руб.









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http://bosslike.ru - накрутка Ботов за копейки вперемешку с Живыми аккаунтами, но ботов больше, а также можно накрутить лайки, репосты, комментарии, голосования, просмотры.



Сначала покупаете баллы, после тратите их на накрутку.

Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 1,00 руб.









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Данные сервисы выполняют все необходимые функции качественно и недорого, что устраняет необходимость в похожих сервисах.