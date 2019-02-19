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Продал хостинг, заработал бабос

Автор темы roman cosmos, Сегодня, 08:21

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#1 roman cosmos

roman cosmos

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:21

Предлагаем заработок на партнёрской программе от компании "Космос Веб".
 
Суть - продавать услугу "Космического хостинга" через реферальные ссылки.
Вознаграждение - 50% с суммы первой продажи, либо 15% со всех платежей с привлеченного реферала.
Выплаты - на банковскую карту, webmoney, яндекс.деньги.
 
 
Что нужно продавать?
Продукт для распространения тут https://www.cosmos-web.ru/hosting/
Главная особенность это невероятно быстрый хостинг для Bitrix  (Битрикс, система управления контентом)
 
Как с нами связаться?
skype: roman-cosmos
email: support@cosmos-web.ru
через тикет в личном кабинете (после регистрации) 

 


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