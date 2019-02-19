Продал хостинг, заработал бабос

Предлагаем заработок на партнёрской программе от компании "Космос Веб".
Суть - продавать услугу "Космического хостинга" через реферальные ссылки.
Вознаграждение - 50% с суммы первой продажи, либо 15% со всех платежей с привлеченного реферала.
Выплаты - на банковскую карту, webmoney, яндекс.деньги.
Что нужно продавать?
Продукт для распространения тут https://www.cosmos-web.ru/hosting/
Главная особенность это невероятно быстрый хостинг для Bitrix (Битрикс, система управления контентом)
Как с нами связаться?
skype: roman-cosmos
email: support@cosmos-web.ru
через тикет в личном кабинете (после регистрации)