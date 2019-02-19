Продал хостинг, заработал бабос

Отправлено Сегодня, 08:21

Предлагаем заработок на партнёрской программе от компании "Космос Веб".

Суть - продавать услугу "Космического хостинга" через реферальные ссылки.

Вознаграждение - 50% с суммы первой продажи, либо 15% со всех платежей с привлеченного реферала.

Выплаты - на банковскую карту, webmoney, яндекс.деньги.

Что нужно продавать?

Продукт для распространения тут https://www.cosmos-web.ru/hosting/

Главная особенность это невероятно быстрый хостинг для Bitrix (Битрикс, система управления контентом)

Как с нами связаться?

skype: roman-cosmos

email: support@cosmos-web.ru

через тикет в личном кабинете (после регистрации)