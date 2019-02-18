TGSMM.CLUB - продвижение телеграмм (рассылки, подписчики, просмотры)

Отправлено Вчера, 18:48

Предоставляем услуги продвижения телеграм:

- рассылка сообщений в ЛС(по логинам, по телефонам):

- 2 рубля/сообщение при заказе до 5000 сообщений

- 1.9 рубля/сообщение при заказе свыше 5000 сообщений

- 1.8 рубля/сообщение при заказе свыше 10000 сообщений

- 1.7 рубля/сообщение при заказе свыше 15000 сообщений

- 1.6 рубля/сообщение при заказе свыше 20000 сообщений

- 1.5 рубля/сообщение при заказе свыше 30000 сообщений

- чекер номеров на наличие телеграмм 1000р за 10000 номеров

- Подписчики (есть РУ, есть буржуи) в открытый канал/группу = 0.9 рубля/подписчик (объем до 130000)

- Подписчики (есть РУ, есть буржуи) в закрытый канал/группу = 1.1 рубля/подписчик (объем до 130000)

- при заказе на несколько каналов - скидки. Пишите - обсудим

- Живые подписчики в группу/чат = 2 рублей/чел (инвайт)

- Автопросмотры на месяц Ваших постов (до 20к просмотров на каждый пост, до 3 каналов - пишите обсудим) = 9000 рублей

- Автопросмотры на месяц Ваших постов (до 10к просмотров на каждый пост, 1 канал - пишите обсудим) = 3000 рублей

- Максимальное количество просмотров неограничено - пишите обсудим

P.S. Для наполнения темы, несколько заказов на просмотры готовы сделать бесплатно - только за отзыв! Поспешите, предложение ограничено

- Продажа аккаунтов телеграмм - 35 рублей/аккаунт (есть новореги, есть с отлежкой)

- регистрация под заказ (разные страны)

- накрутка голосований (реакций) = 100 голосов за 200 рублей

- подписка аккаунтов на Телеграм-ботов по вашей реф-ссылке

- Активные подписчики на канал = от 10 рублей/чел (зависит от тематики канала)

- Подписчики из Вашего списка групп = от 20 рублей/чел (зависит от тематики канала)

- Просмотры = 400 рублей за 10000 (на пост или посты)

- Просмотры = 500 рублей за 15000 (на пост или посты)

- Парсинг групп = 0.3рублей/чел (1000 человек - 300р, чем больше тем дешевле) - пишите обсудим

- Отличные прокси iPv4 в одни руки: 30 дней - 350 рублей (10шт) - (писать на @VIP_tgproxy)

Работаем по предоплате, либо через фриланс-магазин KWORK

Разные варианты оплаты (банковская карта, WebMoney , Яндекс.Деньги, Qiwi)

Персональный аттестат WebMoney , идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги, профессиональный статус Qiwi

Контакты:

Telegram: @tgsmminfo

WhatsApp: +7-916-44-567-22