GetETH - первый умный инвестиционный контракт

Отправлено Сегодня, 22:29

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GetETH - это первый смарт-контракт для инвестиций со средним риском, созданный для получения пассивного дохода в виде дивидендов. Участники GetETH получают прибыль, просто удерживая токен GET в своем инвестиционном портфеле. Платформа основана на принципе прозрачного и пропорционального распределения комиссий и доходов от обмена и умного казино между владельцами токенов. Все идеи и технические решения, реализованные в платформе, направлены на сохранение и повышение ценности пассивного дохода для инвесторов. Всесторонне решая поставленные задачи, разработчики создают стабильную и надежную платформу.

Источники прибыли

GetETH разработан как автономная система, состоящая из двух основных инструментов: онлайн-казино на основе умного контракта и инвестиционная биржа криптовалют . Размер комиссии за покупку и продажу токенов составляет от 5% до 10%. Эти суммы образуют фонд выплаты доходов в пользу всех пользователей платформы. Неограниченные дивиденды являются причиной для сохранения токена в портфеле как можно дольше . Однако обратное преобразование в Ethereum возможно в любое время через собственный обмен проекта. Но не спешите продавать GET, так как каждый новый токен в платформе увеличивает свою цену на 10 Gwei. Это еще один способ зарабатывания денег, похожий на торговлю на бирже криптовалют. Ключевое отличие заключается в том, что цена токена остается более предсказуемой в любой ситуации на рынке.

Дополнительным значительным источником прибыли являются комиссии с оборота интернет-казино на основе умного контракта. Это обеспечивает стабильность системы и способность без проблем выдерживать значительное увеличение или уменьшение количества токенов. Есть реферальная программа с вознаграждением до 5%. Важно, что GetETH, в отличие от аналогичных проектов, не требует дополнительной комиссии для администраторов. Это простое решение увеличивает абсолютную сумму дохода между пользователями .

Надежность и беспристрастность умного контракта

Справедливое распределение доходов платформы посредством умного контракта в сочетании с источниками дополнительного финансирования является сильной заявкой на успех инвестиционного проекта. Но вопрос безопасности и сохранности средств инвесторов всегда имеет наивысший приоритет.

Каждое событие в GetETH (например, покупка или продажа монет, выплата дивидендов или начисление по реферальной программе и т.д.) Записывается в общедоступный блокчейн. Алгоритм действия записан в умном контракте, который нельзя изменить. В любом случае, независимо от воли организаторов, [ur=https://geteth.io/]<...GetETH</strong>[/url] будет продолжать работать на основе кода смарт-контракта, который был подвергнут независимой проверке авторитетным разработчиком блокчейнов InCrypto. Фактически, сразу после запуска смарт-контракт работает в автономном режиме и будет продолжать выполнять свои функции, пока существует Ethereum.

Защита инвестиций путем справедливого распределения

Продуманная логика платформы позволяет инвестору зарабатывать на любом капитале. Кроме того, все участники имеют равные права. Только два фактора влияют на абсолютную сумму полученного дохода: количество токенов GET на балансе и количество привлеченных рефералов. Никаких дополнительных условий и ограничений не существует. Инвестиционный умный контракт будет справедливо распределять всю прибыль, не нарушая анонимность участников .

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Сообщение отредактировал GetETH: Сегодня, 22:30