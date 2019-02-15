Качественные шаблоны для размножения текстов

Отправлено Сегодня, 16:01

Здравствуйте, уважаемые участники форума!

Напишу грамотный код для размножения ваших статей/объявлений. Всю работу выполняю вручную.

Вы можете выбрать один из вариантов шаблона:

• А: Простой подбор синонимов к словам и словосочетаниям. 2-4 объема исходной статьи.

• В: 2 варианта рерайтинга каждого предложения, рерайтинг отдельных частей предложений, подбор синонимов к словосочетаниям, подбор синонимов к каждому слову. В среднем в 4-6 раз превышает размер исходной статьи. Например, такой шаблон подойдет для описания однотипных товаров в интернет-магазинах.

• С: 3-5 вариантов рерайтинга каждого предложения, рерайтинг отдельных частей предложений, подбор синонимов к словосочетаниям, подбор максимального количества синонимов к каждому слову (кроме слов, не имеющих синонимов, например, спецтерминов), переборы и перестановки. В итоге получается мегагибкий шаблон, который в 8-10 и более раз превышает исходник. Этот вариант рекомендуется, если Вы желаете получить максимально возможное число статей с минимальным шинглом и минимальной схожестью.

Чем сложнее шаблон – тем глубже рандомизация, тем большее количество уникальных текстов вы получите. Использую только благозвучные синонимы, без устаревших, малопонятных и жаргонных выражений.

От вас понадобится исходный текст. Его объем вычитается из общего количества символов.

Стоимость работы

• Вариант А — 150 руб. за 1000 знаков кода без пробелов

• Вариант В — 200 руб. за 1000 знаков кода без пробелов

• Вариант С — 250 руб. за 1000 знаков кода без пробелов

Не беру тематики: aдалт, магия, кaзино и те, которые противоречат законодательству.

Время выполнения в зависимости от загруженности и сложности задания – до 72 часов.

Работаю по 50% предоплате. Обычная схема: предоплата 50%, делаю код - высылаю часть кода для проверки. Получив оставшиеся 50% - высылаю код полностью.

Заказы принимаю по электронной почте, Скайпу и вконтакте.

e-mail: gmxromx@mail.ru

Скайп: rozalinda3854

ВК: https://vk.com/id491976177