Бесплатный вебинар "ТОП-10 вопросов ERP-провайдеру: отвечает эксперт"

Рынок развивается, требования к розничной торговле растут и наступает момент, когда необходимо решить, менять существующую ERP-систему или оставить «как есть».

Как поступить правильно для развития компании?

Ставить цели, изучать кейсы, общаться с вендорами и задавать ERP-провайдеру интересующие вопросы.

На вебинаре 26 февраля Андрей Максимов – эксперт в области оптимизации бизнес-процессов розничных сетей – ответит на ТОП-10 вопросов, которые задают ERP-провайдеру и расскажет, как перейти к интегрированному ERP-решению.

Вы узнаете:

1. Почему при выборе ЕRP-провайдера необходимо обращать внимание не только на функционал системы. Что ещё стоит учесть?

2. Какие существуют варианты реализации?

3. Получите ответы на ТОП-10 вопросов ERP-провайдеру.

4. Риски есть всегда. Но как их оценить и какие акценты сделать?

А главное, сможете задать свои вопросы и получить ответы по всем нюансам интеграции ERP-системы в сети розничных магазинов!

Когда инновации и технологии наступают, количество вопросов увеличивается. Получите ответы 26 февраля.

Регистрируйтесь на вебинар: http://bit.ly/2GAGBTe