Партнерская программа Megapu.sh

Отправлено Сегодня, 08:32

Добрый день, форумчане!





Представляю вам крупнейшую сеть Push - уведомлений Megapu.sh, которая позволяет использовать мобильный и web-push (браузерный push) трафик для продвижения продукта в Интернете.



Благодаря растущей популярности Push-уведомлений, Megapu.sh – превосходная платформа для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж. А у пользователей мобильных устройств появилась возможность получать уведомления о Ваших продуктах и услугах, напрямую на их устройство.





Принимая во внимание пожелания рекламодателей, Megapu.sh включает в себя уникальные возможности для создания эффективной рекламы.





В отличие от других подобных сервисов, Megapu.sh предлагает:





• Уникальный трафик высокого качества в больших объемах



• Показ в любой стране мира на Ваш выбор



• Более 9 млн. ежедневных кликов



• Высокий уровень конверта



• Легкость в использовании от регистрации до запуска первой кампании 10 минут!



• Легкая модерация



• Внутренний трекер, для отслеживания хода рекламной кампании в режиме реального времени



• Выгодная цена для оплаты по модели CPC (от 0,001$)



• 3% от реферальной программы.



• Прямая доставка на устройство юзера, исключает возможность ботового трафика



• Квалифицированная служба поддержки





Высококачественный трафик позволит рекламодателям привлечь любую аудиторию на их выбор.



Платформа дает возможность использовать различные фильтры, тем самым обеспечивая высокий уровень конверта. Пользователю остается всего лишь добиться конкретики рекламного уведомления, которое будет учитывать потребности юзера, которому его уведомление отправлено.



Megapu.sh – первоклассный рекламный формат для создания рекламных уведомлений, гарантирующий максимальный результат.