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Налогообложение Инфобизнеса. Патент или УСН

Автор темы Buh2019, 11 Фев 2019 07:31

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Сообщений в теме: 4

#1 Buh2019

Buh2019

    Новичок

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Обычный

Отправлено 11 Февраль 2019 - 07:31

Здравствуйте! ИП, инфобизнес. Услуги для физ. и юр.лиц заключаются в обучении работе с программным обеспечением. С сайта скачиваются видеокурсы и на сайте осуществляются ответы на вопросы обучающихся по материалам видеокурсов. Автор видеокурсов не сам ИП, на вопросы обучающихся отвечает не сам ИП, а сторонние тренеры. Учебных программ нет, обязательной аттестации нет. Обучающиеся занимаются в удобном для них графике. В некоторых видеокурсах есть практические задания для самоконтроля, решение которых не оценивается.

Хотим использовать патент "Обучение на курсах и репетиторство". Либо всё же это УСН ? Коллеги, поделитесь, кто какую систему налогообложения использует и не было ли проблем с налоговой при проверках ?


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено 11 Февраль 2019 - 13:09

Лучше сначала по-любому оформить ИП.
 

Индивидуальным предпринимателям тоже можно использовать режим для самозанятых (официально НПД – налог на профессиональный доход).
 

Условия те же – скачиваете приложение «Мой налог», платите 6% с доходов от юриков и 4% от физиков, не сдаете декларацию, можете не платить страховые взносы и не использовать онлайн-кассу.
 

При этом у Вас будет официальный статус ИП, Вы сможете открыть расчетный счет и спокойно заключать договора с юрлицами как ИП, и у заказчика будет меньше риска получить блокировку счета по 115-ФЗ, по сравнению с платежом на самозанятого без ИП. Юр лицам заказчикам будет все равно, находитесь Вы на УСН или на НПД.

Как это сделать?
 

В письме № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018 ФНС разъясняет, как ИП на УСН, ЕНВД или ЕСХН перейти на НПД. Нужно сначала зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог», а потом в течение месяца отправить уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН (совмещать НПД и другие режимы нельзя).
 

Соответственно, если Вы только регистрируете ИП, нужно сразу при регистрации сдать уведомление о применении УСН по форме 26.2-1, потом зарегистрироваться как плательщик НПД в приложении «Мой налог» и после этого отправить уведомление о прекращении применения УСН. ФНС рекомендует для этого использовать форму 26.2-8.
 

Немного мороки с документами, но я считаю лучше подстраховаться...

Цена вопроса – 800 рублей за регистрацию ИП, в остальном Вы будете таким же самозанятым с такими же плюшками, но с официальным статусом ИП и без геморроя для клиентов.
Вам будут больше доверять, а проблем будет меньше. А если регистрировать ИП с использованием электронно-цифровой подписи, то и 800 рублей госпошлины платить не надо будет!

 

У меня лично - ИП УСН 6% ("доход"). Никаких проблем с налоговой не было и нет...


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#3 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 07:05

Индивидуальным предпринимателям тоже можно использовать режим для самозанятых

НПД доступен только в 3-5 регионах России я так понимаю?


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#4 Buh2019

Buh2019

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 10:04

ИП уже давно зарегистрирован и работает на УСН. Хотим оптимизировать налогообложение и перейти на патент. Под самозанятого там никак не подходит. Бизнес крупнее, чем у самозанятых.


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#5 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 953 сообщений
8 333
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 12:08

НПД доступен только в 3-5 регионах России я так понимаю?

 

Пока, увы, да...


  • 0

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