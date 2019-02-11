Налогообложение Инфобизнеса. Патент или УСН

Отправлено 11 Февраль 2019 - 13:09

Лучше сначала по-любому оформить ИП.



Индивидуальным предпринимателям тоже можно использовать режим для самозанятых (официально НПД – налог на профессиональный доход).



Условия те же – скачиваете приложение «Мой налог», платите 6% с доходов от юриков и 4% от физиков, не сдаете декларацию, можете не платить страховые взносы и не использовать онлайн-кассу.



При этом у Вас будет официальный статус ИП, Вы сможете открыть расчетный счет и спокойно заключать договора с юрлицами как ИП, и у заказчика будет меньше риска получить блокировку счета по 115-ФЗ, по сравнению с платежом на самозанятого без ИП. Юр лицам заказчикам будет все равно, находитесь Вы на УСН или на НПД.



Как это сделать?



В письме № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018 ФНС разъясняет, как ИП на УСН, ЕНВД или ЕСХН перейти на НПД. Нужно сначала зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход в приложении «Мой налог», а потом в течение месяца отправить уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН (совмещать НПД и другие режимы нельзя).



Соответственно, если Вы только регистрируете ИП, нужно сразу при регистрации сдать уведомление о применении УСН по форме 26.2-1, потом зарегистрироваться как плательщик НПД в приложении «Мой налог» и после этого отправить уведомление о прекращении применения УСН. ФНС рекомендует для этого использовать форму 26.2-8.



Немного мороки с документами, но я считаю лучше подстраховаться...



Цена вопроса – 800 рублей за регистрацию ИП, в остальном Вы будете таким же самозанятым с такими же плюшками, но с официальным статусом ИП и без геморроя для клиентов.

Вам будут больше доверять, а проблем будет меньше. А если регистрировать ИП с использованием электронно-цифровой подписи, то и 800 рублей госпошлины платить не надо будет!

У меня лично - ИП УСН 6% ("доход"). Никаких проблем с налоговой не было и нет...