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Партнерка ифнопродукта от 50% комиссионные

Автор темы .:Алексей:., Сегодня, 14:12

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#1 .:Алексей:.

.:Алексей:.

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  • 1 778 сообщений
683
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Г. Тамбов
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:12

Привет народ. Буквально на днях подготовил к запуску свой небольшой проект - http://kontext-fialov.ru/

Трафик еще не запускал, поэтому о продажах говорить рано, но потенциал по моим расчетам есть)

Инфопродукт - обучающие материалы о том, как зарабатывать на биржах статьей, на биржах фриланса и отдельно на сервисе Яндекс Дзен.

Приглашаю в партнерку - https://glopart.ru/public/191988

 

Стандартные комиссионные 50% от стоимости продукта. Если сделаете 10 продаж, комиссионные повышаются до 70%.

В промо материалы постоянно пополняются, на данный момент есть баннеры.


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